Theo hãng tin Al Jazeera, chính phủ Nepal tối 8/9 đã thông báo dỡ bỏ lệnh cấm đối với các mạng xã hội (MXH) ở nước này, sau khi số người thương vong vì biểu tình tăng cao.

"Chúng tôi đã dỡ bỏ hạn chế với các MXH, hiện các nền tảng này đã hoạt động lại như trước", Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ thông tin Prithvi Subba Gurung cho biết.

Cuộc biểu tình đầu tiên nổ ra tại thủ đô Kathmandu vào sáng ngày 8/9, khi hàng nghìn người xuống đường để phản đối lệnh cấm MXH. Các cuộc biểu tình sau đó cũng nhanh chóng lan rộng ra nhiều địa phương khác.

Biểu tình phản đối cấm MXH ở Nepal. Ảnh: BBC

Những người biểu tình quá khích ở thủ đô đã cố gắng vượt qua hàng rào thép gai nhằm tiếp cận khu vực hạn chế gần tòa nhà quốc hội, buộc cảnh sát Nepal phải sử dụng đạn hơi cay và vòi rồng để trấn áp. Trong quá trình này, nhiều vụ đụng độ đã xảy ra, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương. Khoảng 100 người bị thương là các sĩ quan cảnh sát và nhân viên an ninh.

Chính quyền Kathmandu sau đó đã phải áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều địa điểm trọng yếu, bao gồm tòa nhà quốc hội, dinh tổng thống và văn phòng thủ tướng.

Kể từ ngày 4/9, chính phủ Nepal đã ra lệnh cấm với 26 nền tảng MXH phổ biến ở nước này, bao gồm Facebook, YouTube, X, WhatsApp,... Quyết định trên đã vấp phải sự phản đối trên toàn quốc, khi phần lớn người dân Nepal sử dụng MXH cho việc kinh doanh và cập nhật thông tin.