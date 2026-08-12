Nếu không có điều kiện đến khu vực nằm trên đường đi của vùng toàn phần, người yêu thiên văn vẫn có thể theo dõi toàn bộ nhật thực toàn phần ngay tại nhà thông qua nhiều chương trình phát trực tiếp miễn phí trên Internet.

Nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 12/8/2026 (đêm ngày 12, rạng sáng 13/8 theo giờ Việt Nam). Ảnh: NASA

Vào ngày 12/8 (đêm ngày 12, rạng sáng 13/8 theo giờ Việt Nam), hàng triệu người tại Tây Ban Nha, Iceland và Greenland sẽ có cơ hội chứng kiến Mặt Trăng hoàn toàn che khuất Mặt Trời trong giai đoạn cực đại của nhật thực toàn phần.

Trong khi đó, tại nhiều khu vực khác ở châu Âu, người quan sát sẽ được chiêm ngưỡng nhật thực một phần sâu, khi bóng của Mặt Trăng che phủ một phần lớn bề mặt Mặt Trời nhưng không thể che kín hoàn toàn. Việt Nam nằm hoàn toàn ngoài vùng quan sát được nhật thực lần này.

Đây là một trong những sự kiện thiên văn đáng chú ý nhất năm 2026. Tuy nhiên, việc quan sát trực tiếp phụ thuộc rất lớn vào vị trí địa lý và điều kiện thời tiết. Nếu bạn ở ngoài đường đi của nhật thực toàn phần hoặc bầu trời bị mây che phủ, các buổi phát trực tiếp trực tuyến sẽ là lựa chọn lý tưởng để không bỏ lỡ khoảnh khắc Mặt Trăng "nuốt chửng" Mặt Trời.

Dưới đây là những địa chỉ phát trực tiếp đáng chú ý để theo dõi nhật thực toàn phần ngày 12/8/2026.

NASA phát trực tiếp nhật thực từ nhiều địa điểm trên đường đi của bóng Mặt Trăng

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ tổ chức chương trình phát trực tiếp riêng về nhật thực, bắt đầu lúc 13h15 phút ngày 12/8 theo giờ EDT, tức khoảng 17h15 phút GMT (khoảng 00h15 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam).

Điểm đặc biệt trong chương trình của NASA là hình ảnh trực tiếp về giai đoạn nhật thực toàn phần sẽ được truyền về từ nhiều camera được bố trí dọc theo đường đi của nhật thực. Nhờ đó, người xem có thể theo dõi diễn biến của hiện tượng từ nhiều vị trí khác nhau thay vì chỉ quan sát từ một địa điểm duy nhất.

Bên cạnh hình ảnh trực tiếp, chương trình cũng cung cấp các thông tin khoa học liên quan đến nhật thực, giải thích cơ chế hình thành hiện tượng cũng như những gì các nhà khoa học đang nghiên cứu về Mặt Trời.

Buổi phát sóng của NASA sẽ được cung cấp trên YouTube, Twitch, NASA+, Facebook, Instagram.

Với mạng lưới quan sát rộng khắp, chương trình của NASA được kỳ vọng là một trong những lựa chọn toàn diện nhất dành cho những người muốn theo dõi nhật thực toàn phần năm 2026 mà không thể trực tiếp đứng trên đường đi của vùng toàn phần.

Time and Date đưa người xem đến Tây Ban Nha và Mallorca

Một lựa chọn khác là chương trình phát trực tiếp của Time and Date trên YouTube. Buổi phát sóng sẽ bắt đầu lúc 12h trưa ngày 12/8 theo giờ EDT, tương đương 17h GMT (00h ngày 13/8 theo giờ Việt Nam).

Chương trình sẽ cung cấp hình ảnh trực tiếp từ León, thành phố nằm ở phía tây bắc Tây Ban Nha, cùng với hình ảnh từ đảo Mallorca. Đây đều là những địa điểm có điều kiện thuận lợi để quan sát nhật thực.

Phần bình luận trực tiếp sẽ do nhà báo Anne Buckle và nhà vật lý thiên văn Graham Jones đảm nhiệm. Sự kết hợp giữa hình ảnh thực tế và phần giải thích của các chuyên gia sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trên bầu trời.

Đối với những người muốn vừa xem nhật thực vừa tìm hiểu về cơ chế thiên văn phía sau hiện tượng, đây là một trong những chương trình đáng chú ý.

ESA truyền hình ảnh trực tiếp từ vùng nhật thực toàn phần tại Tây Ban Nha

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cũng sẽ tổ chức một chương trình phát trực tiếp chính thức trên ESA Web TV và YouTube. bắt đầu lúc 13h30 EDT, tương đương 17h30 GMT ngày 12/8 (00h30 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam)..

Buổi phát sóng sẽ kết hợp giữa hình ảnh trực tiếp và phần bình luận của các chuyên gia về khoa học nhật thực. Đáng chú ý, hình ảnh sẽ được truyền từ các kính thiên văn đặt tại Đài quan sát vật lý thiên văn Javalambre, gần thành phố Teruel của Tây Ban Nha.

Đài quan sát này nằm gần như trực tiếp trên đường đi của vùng toàn phần. Vì vậy, người xem trực tuyến có cơ hội quan sát một trong những giai đoạn ngoạn mục nhất của nhật thực thông qua hệ thống kính thiên văn chuyên nghiệp.

Đây cũng là lựa chọn đặc biệt hấp dẫn đối với những người quan tâm đến góc nhìn khoa học, bởi các chuyên gia ESA sẽ giải thích những hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng đi qua phía trước Mặt Trời và che khuất ánh sáng từ ngôi sao trung tâm của Hệ Mặt Trời.

Nhật thực toàn phần 2026 sẽ là sự kiện thiên văn không thể bỏ lỡ

Nhật thực toàn phần xảy ra khi Mặt Trăng đi qua chính xác giữa Trái Đất và Mặt Trời, khiến đĩa Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn đối với những người đứng trong vùng bóng tối của Mặt Trăng. Trong thời gian toàn phần, bầu trời có thể tối đi rõ rệt và vành nhật hoa, lớp khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời, trở nên có thể quan sát được.

Đối với những người không nằm trên đường đi của vùng toàn phần, nhật thực một phần vẫn mang đến một cảnh tượng ấn tượng khi hình ảnh Mặt Trăng từ từ cắt qua đĩa Mặt Trời.

Tất nhiên, thời tiết vẫn là yếu tố khó kiểm soát. Mây dày có thể khiến người quan sát trực tiếp bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng. Vì vậy, các buổi phát trực tiếp từ NASA, ESA, Time and Date sẽ trở thành phương án dự phòng hữu ích.

Các chương trình trực tuyến cũng mang lại một lợi thế khác: người xem có thể chuyển đổi giữa nhiều địa điểm và góc quan sát, qua đó theo dõi nhật thực một cách trọn vẹn hơn.

Với hàng loạt điểm quan sát, kính thiên văn và camera chuyên dụng được triển khai, nhật thực toàn phần ngày 12/8/2026 hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện thiên văn nổi bật nhất năm. Ngay cả khi không thể trực tiếp đứng dưới bóng Mặt Trăng, người yêu thiên văn trên toàn thế giới vẫn có thể theo dõi khoảnh khắc đặc biệt này miễn phí qua Internet.