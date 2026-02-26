Hôm 25/2, đại diện của quỹ từ thiện Gates Foundation cho biết Bill Gates đã nói về mối liên hệ giữa ông và Jeffrey Epstein trong cuộc họp toàn thể một ngày trước đó.

Động thái này diễn ra sau khi các email mới được công bố tiết lộ chi tiết về mối quan hệ giữa nhà đồng sáng lập Microsoft và tội phạm tình dục này.

Thừa nhận ngoại tình và xin lỗi

Theo The Wall Street Journal, trong bản ghi âm cuộc họp, Gates khẳng định ông "không làm gì phạm pháp" trong các cuộc tiếp xúc với Epstein và chưa từng qua đêm, mặc dù họ đã gặp nhau ở một số quốc gia.

Theo WSJ, Bill Gates thú nhận hai vụ ngoại tình. Ảnh: Bloomberg

Cũng tại cuộc họp, Gates tiết lộ với các nhân viên rằng ông đã ngoại tình với một nữ vận động viên bài bridge và một nhà vật lý hạt nhân người Nga.

Phụ tá Boris Nikolic từng thảo luận về những mối quan hệ này với Epstein. Gates và bà Melinda French, những người từng là đồng chủ tịch của quỹ, ly hôn năm 2021.

"Trong cuộc trò chuyện, Bill đã trả lời các câu hỏi do nhân viên gửi đến về nhiều vấn đề, bao gồm việc công bố hồ sơ Epstein, công việc của quỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tương lai của y tế toàn cầu", đại diện Gates Foundation viết trong email gửi CNBC. "Tại cuộc họp, Bill đã nói chuyện thẳng thắn, giải đáp chi tiết một số câu hỏi và chịu trách nhiệm về hành động của mình".

Dư chấn từ tài liệu của Bộ Tư pháp

Nhiều chính trị gia, học giả và giám đốc điều hành doanh nghiệp đã bị điểm tên trong hàng triệu trang tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố hồi tháng 1, khiến một số người phải từ chức.

Đầu tuần này, Tiến sĩ Peter Attia đã từ bỏ vị trí cộng tác viên của CBS News sau khi thừa nhận các email của Epstein liên quan đến ông là "đáng xấu hổ, vô vị và không thể bào chữa".

Trong nhiều năm qua, Gates luôn khẳng định việc dính líu đến cựu chuyên gia tài chính tai tiếng này là một sai lầm. Tuần trước, quỹ thông báo Gates sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh AI tại Ấn Độ như kế hoạch ban đầu.

Trong các tài liệu mới do Bộ Tư pháp công bố, bao gồm một kho email, Gates và Epstein đã thảo luận về việc gây quỹ từ thiện, quá trình tìm kiếm CEO của Microsoft và thậm chí là vụ cá cược 1 USD về sự biến động của đồng euro.

Các email cũng mô tả những cuộc họp với nhân viên quỹ, sau đó được chuyển cho Epstein để nhân vật này đưa ra gợi ý về cách tiến hành.

Gates Foundation khẳng định chưa bao giờ trả tiền cho Epstein và không có bất kỳ quỹ nào được thành lập. "Những tổn hại mà Epstein gây ra cho phụ nữ và trẻ em gái là rất kinh khủng và không ai đáng phải trải qua những gì họ đã chịu đựng", tuyên bố nhấn mạnh.

(Theo CNBC)