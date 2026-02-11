Đợt công bố hàng triệu tài liệu mới nhất của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến Jeffrey Epstein - nhà tài chính và tội phạm tình dục khét tiếng, đã làm sáng tỏ thêm về mạng lưới quan hệ của ông ta với các nhân vật có ảnh hưởng, bao gồm nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghệ Mỹ.

Đáng chú ý, hồ sơ đề cập đến các cuộc trao đổi liên quan đến tỷ phú công nghệ Elon Musk và đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, hai trong số những người giàu nhất thế giới. Điều này đã dẫn đến sự giám sát chặt chẽ đối với cả hai trong những tuần gần đây, dù họ đều phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein.

Hồ sơ Epstein gây chấn động với mạng lưới quan hệ chằng chịt của "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein. Ảnh: NurPhoto

Tuy nhiên, hai tỷ phú này không phải là những cái tên công nghệ duy nhất xuất hiện lặp đi lặp lại trong kho tài liệu mới. Các lãnh đạo công nghệ khác được nêu tên bao gồm đồng sáng lập Google Sergey Brin, nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel, cựu Giám đốc Microsoft Steven Sinofsky và nhà đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman.

Mặc dù bốn nhân vật này từng được liên kết với Epstein trong quá khứ, những tiết lộ mới đã phơi bày chi tiết hơn về mối quan hệ của họ với kẻ bị kết án tội phạm tình dục thông qua các hồ sơ bao gồm email, lịch trình và hình ảnh.

Brin và Sinofsky chưa bình luận về vụ việc, trong khi Thiel và Hoffman cho biết họ chỉ liên hệ với Epstein vì các mục đích hợp pháp và chính đáng.

Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng việc bị nêu tên trong hồ sơ không chỉ ra bằng chứng về hành vi sai trái, cũng không chứng minh rằng cái tên đó là một phần trong danh sách khách hàng bị cáo buộc hoặc kế hoạch tống tiền.

Tuy nhiên, các tài liệu này giúp phác họa bức tranh về nỗ lực lâu dài của Epstein nhằm thâm nhập vào và đôi khi trở thành người tâm phúc cũng như nhà môi giới quyền lực cho một số vòng tròn quyền lực nhất Thung lũng Silicon trước khi chết trong tù năm 2019, theo CNBC.

Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal và Palantir

Peter Thiel, nhà đầu tư mạo hiểm và đồng sáng lập Palantir cùng PayPal (nơi ông từng làm việc cùng Elon Musk), cũng xuất hiện trong hồ sơ Epstein. Các tài liệu mới nhất cho thấy thư từ trao đổi giữa hai người và các nội dung nói về họ.

Những cuộc trao đổi này bắt đầu từ khoảng năm 2014 và kéo dài đến khoảng năm 2019, chỉ vài tháng trước khi Epstein bị bắt vì các cáo buộc buôn bán tình dục liên bang và rất lâu sau khi ông ta lần đầu tiên bị buộc tội chính thức về các tội danh liên quan đến tình dục vào năm 2006.

Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal và Palantir. Ảnh: andsimple

Trong số các tài liệu có một bản ghi âm cuộc trò chuyện không đề ngày tháng giữa Epstein và cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak, trong đó Epstein nhắc đến Thiel.

Trong đoạn ghi âm, Epstein khuyên Barak cách tận dụng các mối quan hệ để có được một vị trí béo bở tại một công ty, đồng thời đưa ra Palantir như một lựa chọn tiềm năng. Ông ta nói thêm rằng mình chưa gặp Thiel nhưng hy vọng sẽ gặp vào tuần sau.

Hai người sau đó thực sự đã trở nên thân thiết hơn, với các email qua lại trong nhiều năm bao gồm kế hoạch gặp mặt, thảo luận về chiến dịch của ông Donald Trump và các trao đổi thân mật khác. Trước một cuộc gặp theo kế hoạch, đội ngũ của Thiel thậm chí đã gửi chi tiết chế độ ăn uống của ông cho nhân viên của Epstein.

Các tài liệu do Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố vào tháng 11/2025 cũng cho thấy Epstein đã mời Thiel đến thăm mình ở "vùng Caribe".

Trả lời yêu cầu bình luận của CNBC, đại diện của Thiel cho biết nhà đầu tư mạo hiểm này chưa bao giờ đến hòn đảo tư nhân tai tiếng của Epstein tại quần đảo Virgin.

Tờ The New York Times đưa tin vào tháng 6/2025 rằng trong năm 2015 và 2016, Epstein đã đầu tư 40 triệu USD vào hai quỹ do một công ty đầu tư mạo hiểm mà Thiel đồng sáng lập quản lý.

Trong một lần xuất hiện trên podcast phát sóng ngày 16/8/2024, Thiel đã thảo luận về một số cuộc gặp gỡ với Epstein, lưu ý rằng ông đã gặp Epstein vài lần bắt đầu từ năm 2014, sau khi được giới thiệu bởi nhà đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman.

Thiel cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào tư vấn thuế và tài chính. Ông nói thêm rằng mình đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của các tội ác trước đây của Epstein do bản án khoan hồng năm 2008 và sự tin tưởng vào phán đoán của các mối quan hệ chung.

Reid Hoffman, đồng sáng lập LinkedIn

Các hồ sơ Epstein mới nhất chứa nhiều tham chiếu đến Reid Hoffman, người đồng sáng lập LinkedIn vào năm 2002, với các email trao đổi thân thiện giữa hai bên.

Mặc dù phần lớn thư từ tập trung vào việc gây quỹ cho Media Lab của MIT, chúng cũng bao gồm các tương tác cá nhân, tư vấn thuế, kế hoạch gặp mặt và đề cập đến những món quà Hoffman gửi cho Epstein. Tài liệu cũng xác nhận chuyến thăm năm 2014 của Hoffman tới hòn đảo tư nhân của Epstein.

Reid Hoffman, đồng sáng lập LinkedIn. Ảnh: Bloomberg

Hoffman trước đây thừa nhận đã đến thăm hòn đảo, nói rằng chuyến đi hoàn toàn vì mục đích từ thiện và sau đó ông hối hận vì không tìm hiểu kỹ hơn về Epstein trước đó.

Tuy nhiên, các email khác cho thấy kế hoạch cho những chuyến thăm bổ sung tới các bất động sản của Epstein, bao gồm trang trại Zorro ở New Mexico và căn hộ tại Manhattan, mặc dù không rõ chuyến đi nào thực sự đã diễn ra. Hoffman gần đây xác nhận các cuộc gặp năm 2016 với Epstein tại Palo Alto và Cambridge.

Epstein được nhìn thấy gọi Hoffman là một "người bạn rất thân" và có lúc nói rằng ông nhớ việc gặp gỡ và trò chuyện với doanh nhân Internet này. Các email năm 2014 cũng cho thấy nhà tài chính này cố gắng giúp kết nối Hoffman với các cơ hội đầu tư tại Ấn Độ.

Trong khi đó, một email năm 2015 từ Epstein đề cập đến bữa tối do Hoffman tổ chức tại Palo Alto, có sự tham dự của Zuckerberg, Musk, Thiel và nhà thần kinh học Ed Boyden của MIT.

Hoffman đã kết nối Zuckerberg và Epstein qua email sau sự kiện này. Trả lời câu hỏi, Meta hướng CNBC đến tuyên bố năm 2019 của phát ngôn viên, trong đó nêu rõ Zuckerberg không giao tiếp lại với Epstein sau bữa tối đó.

Hoffman không phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC. Trước đó, ông từng nói hối hận về các tương tác với Epstein và kêu gọi công bố toàn bộ hồ sơ Epstein.

Tuy nhiên, vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra Hoffman, một nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ, cùng với cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers.

Sergey Brin, đồng sáng lập Google

Hồ sơ được công bố cũng chứa nhiều tham chiếu đến nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin, bao gồm các trao đổi email.

Một chuỗi email cụ thể vào tháng 4/2003 cho thấy Brin liên lạc với Ghislaine Maxwell, bạn đồng hành lâu năm và là đồng phạm bị kết án của Epstein, về kế hoạch ăn tối tiềm năng tại điền trang ở New York của Epstein.

Cuộc trao đổi dường như nối tiếp một cuộc gặp gỡ trước đó giữa hai người. "Những bữa tối ở chỗ Jeffrey luôn vui vẻ, giản dị và thoải mái. Rất mong được gặp ông", Maxwell viết.

CNBC đã liên hệ với Brin qua Google để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi.

Sergey Brin, đồng sáng lập Google. Ảnh: Inc

Mối liên hệ giữa Epstein và Brin đã được ghi nhận trước đây, mặc dù không có cáo buộc nào về hành vi sai trái được đưa ra.

Năm 2004, Epstein được cho là đã giới thiệu Brin với JPMorgan Chase như một khách hàng và sau đó kết nối ông với các giám đốc ngân hàng để tư vấn thuế, theo đơn khiếu nại do chính quyền quần đảo Virgin thuộc Mỹ nộp lên tòa án quận Mỹ chống lại Ngân hàng JPMorgan Chase. Quần đảo Virgin thuộc Mỹ cũng đã gửi trát đòi hầu tòa cho Brin vào tháng 3/2023 để yêu cầu tài liệu liên quan đến các tương tác của Epstein với JPMorgan.

Trong khi đó, các tài liệu tòa án được niêm phong mở vào năm 2024 liên quan đến vụ kiện tụng của Maxwell bao gồm các vật chứng trong đó người tố cáo Epstein là Sarah Ransome cáo buộc cô đã gặp Brin và hôn thê khi đó (nay là vợ cũ), Anne Wojcicki, trên đảo của Epstein.

Brin đã từ chức chủ tịch công ty mẹ của Google, Alphabet, vào ngày 3/12/2019, nói rằng ông không còn cần thiết trong vai trò này. Tuy nhiên, ông vẫn là cổ đông kiểm soát và thành viên hội đồng quản trị.

Ông đã quay lại sau khi "nghỉ hưu non" vào cuối năm 2023 để đóng góp tích cực cho các sáng kiến trí tuệ nhân tạo của công ty, bao gồm công việc trên Gemini.

Steven Sinofsky, cựu giám đốc Microsoft

Nhiều chi tiết hơn về mối quan hệ giữa Epstein và Steven Sinofsky, cựu giám đốc Microsoft, người từng giám sát các sản phẩm chủ chốt như Windows và Office, đã được tiết lộ trong các hồ sơ mới nhất.

Tài liệu cho thấy Sinofsky đã tìm kiếm lời khuyên của Epstein về các điều khoản rời Microsoft sau khi ông nghỉ việc năm 2012.

Sinofsky, hiện là đối tác hội đồng quản trị tại công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz, sau đó đã gửi email cho Epstein vào tháng 9/2013, khoảng ba tháng sau khi Microsoft công bố các điều khoản trong thỏa thuận nghỉ hưu trị giá 14 triệu USD của ông, viết rằng: "Đã nhận được tiền. Ông cũng sẽ như vậy :)".

Sinofsky tiếp tục gửi email cho Epstein đến tận năm 2018, thảo luận về tài chính, triển vọng nghề nghiệp và các sự kiện xã hội ở New York, San Francisco và Seattle.

Steven Sinofsky, cựu giám đốc Microsoft. Ảnh: Microsoft

Một cuộc trao đổi email từ tháng 11/2012 cũng cho thấy dường như Epstein đã nhắc đến một cuộc gặp khả thi giữa Sinofsky và Tim Cook của Apple liên quan đến cơ hội việc làm. Trong email, Epstein dường như chỉ ra rằng ông vừa nói chuyện với Cook, nói "Tim Cook rất hào hứng gặp" Sinofsky, mặc dù bối cảnh không rõ ràng. Vài tháng sau, Sinofsky đã gửi email cho Epstein về một cuộc gặp với Cook.

Sinofsky từ chối bình luận. Apple không phản hồi yêu cầu bình luận liên quan đến tương tác bị cáo buộc giữa Epstein và Cook.

Mối quan hệ của Epstein với nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, người xuất hiện trong các đợt công bố tài liệu trước đó, cũng đã thu hút sự giám sát gắt gao trong những tuần gần đây sau khi được nhắc đến trong các tiết lộ mới nhất. Những tài liệu này bao gồm các bản thảo email ông tự viết cho chính mình, trong đó Epstein gợi ý rằng ông đã giúp tạo điều kiện cho các mối quan hệ ngoài luồng và gặp gỡ tình dục cho Gates, cùng những việc khác.

Trong cuộc phỏng vấn với 9News của Úc vào tuần trước, Gates phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến hồ sơ mới, gọi các cáo buộc của Epstein là "hoàn toàn vô lý và sai sự thật".

Ông nhấn mạnh rằng các tương tác với Epstein chỉ giới hạn trong các bữa tối nhằm thảo luận về từ thiện tiềm năng, đồng thời nói thêm rằng ông "chưa bao giờ đến đảo" và "chưa bao giờ gặp bất kỳ người phụ nữ nào".

(Theo CNBC)