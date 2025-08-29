Trong thập kỷ qua, thị trường bỉm tã tại Hàn Quốc đã chứng kiến những thay đổi sâu sắc. Từ chỗ gần như là “sân chơi” của các thương hiệu toàn cầu, thị trường dần mở rộng với sự xuất hiện liên tục của các thương hiệu nội địa, tận dụng thương mại điện tử và mô hình sản xuất linh hoạt (OEM, D2C).

Nhờ đó, người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn, với những sản phẩm ngày càng mỏng, nhẹ, mềm mại và ưu tiên an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ. Xu hướng này không chỉ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, mà còn đặt ra tiêu chuẩn mới: một chiếc bỉm tốt không chỉ đơn thuần là thấm hút, mà phải mang lại sự thoải mái toàn diện.

Nếu thế hệ sản phẩm tiên phong đã định nghĩa các tiêu chuẩn cơ bản - mỏng, mềm, lành tính - thì sản phẩm thế hệ mới lại đặt ra tham vọng cao hơn: một chiếc bỉm hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội trong cùng một sản phẩm.

Bỉm OHMI với xu hướng “toàn diện 7 trong 1” nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dùng Hàn Quốc

Ra đời với sứ mệnh bảo vệ sự non nớt của trẻ, OHMI nhanh chóng nhận được đánh giá tích cực từ người tiêu dùng tại Hàn Quốc với triết lý “toàn diện 7 trong 1”… Khái niệm này được hiện thực hóa qua công thức “3 Chống - 4 Siêu” ấn tượng: Chống hằn - Chống tràn - Chống trôi; Siêu mềm - Siêu thấm hút - Siêu thoáng khí - Siêu an toàn.

Bỉm OHMI mang đến sự êm dịu nhờ bề mặt 3D CloudFit, giúp giảm 40% diện tích tiếp xúc da. Toàn bộ bỉm được phủ sợi siêu vi (super micro fiber), mang lại cảm giác mềm mại. Đặc biệt, công nghệ ép siêu âm (Ultrasonics) được ứng dụng trong sản xuất đai chun, loại bỏ hoàn toàn keo dán hóa học, giúp chống hằn hiệu quả và an toàn.

Bỉm OHMI mang lại cảm giác êm ái cho bé nhờ công nghệ đặc biệt

Sự toàn diện của bỉm OHMI còn thể hiện ở công nghệ chống tràn vượt trội. Bằng cách kết hợp hạt siêu thấm SAP cao cấp từ Nhật Bản và hệ thống kênh dẫn thông minh 360° độc quyền, chất lỏng được phân bổ đều, khóa chặt và chống thấm ngược. Điều này giữ cho dáng bỉm không bị vón cục, chống trôi, đảm bảo bé có giấc ngủ đêm liền mạch.

Công nghệ chống tràn thông minh của OHMI giúp bé ngủ ngon

Bỉm OHMI còn chinh phục người tiêu dùng bằng bộ sưu tập các chứng nhận quốc tế. Không chỉ vượt qua các kiểm định khắt khe tại Hàn Quốc như KOTITI, Ellead, OHMI còn đạt chứng nhận Dermatest (Đức) với đánh Xuất sắc, chứng nhận SGS (Thụy Sĩ) chứng minh không chứa thành phần kim loại nặng theo tiêu chuẩn châu Âu, và cả chứng nhận thuần chay (Vegan) của Anh Quốc. Đây chính là lời cam kết mạnh mẽ của thương hiệu về một sản phẩm an toàn để trở thành lựa chọn an tâm của những bà mẹ thông thái.

Các chứng nhận quốc tế của bỉm OHMI

(Nguồn: Công ty cổ phần Baby’s Future)