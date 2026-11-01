Binance bắt đầu mở lại cổng rút Bitcoin và Ether sau khi trích 6 tỷ USD từ nguồn lực công ty để bù đắp 95% lượng tài sản bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng 6,3 tỷ USD.

Binance khôi phục hoạt động rút tiền theo đúng tiến độ cam kết với người dùng. Ảnh: Shutterstock

Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance ngày 1/11 đã khôi phục tính năng rút tiền đối với Bitcoin (BTC), Ether (ETH) cùng một số đồng tiền ổn định (stablecoin), sau khi đã hoàn tất việc bù đắp 95% lượng tài sản bị thất thoát trong vụ tấn công mạng trị giá 6,3 tỷ USD xảy ra tuần này.

Giai đoạn đầu, hoạt động rút tiền sẽ áp dụng cho 15 loại tài sản số phổ biến, bao gồm Bitcoin, Ether, BNB, XRP và Dogecoin, bên cạnh hai đồng tiền ổn định USDT và USDC. Binance cho biết đã chi khoảng 6 tỷ USD để mua lại các token thay thế bảo vệ tài sản của khách hàng.

Khoảng 5% lượng token bị đánh cắp còn lại gồm các tài sản có tính thanh khoản thấp hơn và sàn cần thêm thời gian để gom đủ khối lượng theo yêu cầu.

Vụ việc bắt đầu vào tối muộn ngày 29/10, khi tin tặc rút hàng loạt tài sản từ các ví nóng (hot wallet) của sàn chỉ trong khoảng 20 phút.

Đây được giới phân tích và các công ty phân tích blockchain đánh giá là vụ đánh cắp tài chính có quy mô lớn nhất lịch sử tiền mã hóa, vượt xa kỷ lục thiệt hại 1,5 tỷ USD của sàn Bybit vào năm 2025.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ra thông cáo xác định nhóm tin tặc TraderTraitor là thủ phạm đứng sau vụ tấn công.

Theo cơ quan chức năng, nhóm này đã chuyển đổi một phần lượng tiền đánh cắp sang đồng Ether nhằm tiếp tục các công đoạn rửa tiền kỹ thuật số.

Về phía chính quyền Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ mức độ liên quan.

Đồng CEO Binance, ông Richard Teng, cho biết đây là một "cuộc tấn công phức tạp" bắt nguồn từ việc một máy tính xách tay của kỹ sư vận hành hệ thống bị xâm nhập và cài mã độc có khả năng tự xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Nhờ sự phối hợp với các tổ chức phát hành tiền mã hóa và đối tác trong ngành, Binance đã khoanh vùng và đóng băng được khoảng 2,7 đến 3 tỷ USD tài sản số liên quan, trong đó có hơn 1,5 tỷ USD đồng USDT và 800 triệu USD đồng USDC.

Để chi trả phần thiếu hụt và bảo đảm khả năng thanh khoản cho người dùng, Binance đã trích lập khoảng 6,34 tỷ USD từ các quỹ nội bộ, gồm Quỹ Tài sản An toàn cho Người dùng (SAFU), Quỹ Bảo hiểm Futures và nguồn vốn của chính Binance.

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) đã gửi lời cảm ơn công khai tới các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ trên mạng xã hội X, cho rằng sự hỗ trợ truy vết và đóng băng tài sản kịp thời của phía Mỹ là yếu tố then chốt giúp thị trường tiền mã hóa không rơi vào cảnh bán tháo diện rộng.

(Theo CNA)