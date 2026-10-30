Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, dường như vừa hứng chịu một vụ tấn công mạng quy mô lớn với tổng số tiền thất thoát có thể lên tới 5,8 tỷ USD.

Dữ liệu onchain được nhà phân tích Spreek phát hiện cho thấy khoảng 3,55 tỷ USD đã được chuyển đến một ví chưa xác định, trong đó gần 900 triệu USD tiếp tục được tẩu tán sang các ví khác.

Conor Grogan, Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng bộ phận Sản phẩm tại Coinbase, cho biết tổng số tiền thất thoát có thể lên tới 5,8 tỷ USD.

Binance cho biết đang điều tra vụ tấn công. Ảnh: theblock

Dù Binance chưa chính thức xác nhận vụ việc, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Chăm sóc Khách hàng Yi He cho biết công ty đang tích cực điều tra.

“Chúng tôi đã ghi nhận các thông tin về sự cố bảo mật tiềm ẩn và đang tiến hành điều tra gấp rút”, bà viết trên mạng xã hội X. “Đội ngũ bảo mật của chúng tôi đang khẩn trương rà soát toàn bộ các thông tin liên quan và sẽ cập nhật qua các kênh chính thức của Binance ngay khi có thông tin được xác thực”.

Đến tối muộn thứ Năm, bà Yi He cho biết tài sản của người dùng vẫn an toàn và Binance sẽ đền bù toàn bộ các tổn thất liên quan đến vụ hack.

“Các hoạt động nạp và rút tiền đang tạm thời bị đình chỉ trong lúc đội ngũ của chúng tôi tiến hành kiểm tra bảo mật, đóng băng tài sản và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật”, bà viết trên X. “Chúng tôi sẽ công bố báo cáo chi tiết ngay khi quá trình điều tra hoàn tất”.

Cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) cũng khẳng định tài sản của người dùng an toàn và kỳ vọng mọi thiệt hại sẽ được bồi hoàn đầy đủ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Tether và Circle vì hành động đóng băng tài sản nhanh chóng.

“Tôi không còn điều hành Binance nữa, nhưng với tư cách là một cổ đông, tôi kỳ vọng toàn bộ tài sản của người dùng sẽ được đền bù đầy đủ”, CZ viết trên X.

Dữ liệu onchain ghi nhận Tether và Circle đã phong tỏa tổng cộng 1,79 tỷ USD (bao gồm USDT và USDC) nằm trong một ví từng nhận hàng tỷ USD chuyển từ các ví nóng (hot wallet) của Binance.

CEO Tether Paolo Ardoino cho biết công ty đã đóng băng hơn 1,567 tỷ USDT, trong khi CEO Circle Jeremy Allaire thông báo đã khóa hơn 800 triệu USDC liên quan đến vụ việc.

“Bảo vệ toàn ngành và các đối tác là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi,” ông Ardoino chia sẻ. “Chúc mọi người bình an”.

Công ty bảo mật blockchain Blockaid cho biết họ đang điều tra khoảng 3,3 tỷ USD dòng tiền rút bất thường từ các ví nóng của Binance trên các mạng lưới Ethereum, Arbitrum và Avalanche.

Theo dữ liệu onchain, Aave đã tạm khóa các thị trường cho vay nhằm ngăn chặn kẻ tấn công Binance thực hiện các khoản vay mới. Aave khẳng định các hợp đồng của họ vẫn an toàn và các vị thế hiện tại có tài sản thế chấp vượt mức.

“Như một biện pháp phòng ngừa, toàn bộ các thị trường do DAO vận hành trên phiên bản V3 và V4 đã bị đóng băng. Thao tác này sẽ tạm dừng các khoản nạp và vay mới, trong khi người dùng vẫn có thể rút tiền và trả các khoản vay hiện có”, phía giao thức cho vay thông báo trên X. “Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình và mở khóa ngay khi có thể”.

Tại thời điểm đưa tin, token BNB đã ghi nhận mức giảm hơn 5,5%.

Về phía Binance.US, nền tảng này cho biết không bị ảnh hưởng bởi sự cố trên. “Chúng tôi là một nền tảng độc lập tách biệt, tài sản của khách hàng cũng như các dịch vụ đều được bảo mật và hoạt động bình thường”, đại diện công ty cho biết. “Quý khách hàng hãy yên tâm rằng toàn bộ tài sản đều an toàn”.

(Theo The Block)