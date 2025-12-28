Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Các đại biểu làm lễ khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom. Ảnh: Ngọc Thu

Tham dự buổi lễ có ông Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum (cũ); ông Y Vinh Tơr - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo một số cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34, Binh đoàn 16, Binh đoàn 20; lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi; các già làng và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Nhà rông là biểu tượng văn hóa đặc trưng, là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi hội họp, tổ chức lễ hội, gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng và truyền dạy phong tục, luật tục của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Tuy nhiên, tại nhiều xã biên giới, nhà rông đã xuống cấp hoặc chưa được đầu tư đồng bộ, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thu

Trước thực tiễn đó, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Binh đoàn 15 được giao tổ chức xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Mô hình Nhà rông văn hóa xã Ia Dom. Ảnh: Ngọc Thu

Theo kế hoạch được phê duyệt, 9 Nhà rông văn hóa được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó, 2 nhà rông quy mô lớn, mức đầu tư 3 tỷ đồng/nhà (tổng 6 tỷ đồng) được xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi; 7 nhà rông có mức đầu tư 2 tỷ đồng/nhà (tổng 14 tỷ đồng) tại tỉnh Gia Lai.

Các công trình được triển khai theo lộ trình 3 giai đoạn, từ chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công đến nghiệm thu, bàn giao, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ, công năng sử dụng, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của từng buôn làng; dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9/2026.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định: Việc đầu tư xây dựng nhà rông văn hóa tại các xã biên giới Tây Nguyên là chủ trương có ý nghĩa chính trị, văn hóa và nhân văn sâu sắc; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Đây không chỉ là công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Binh đoàn 15 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng; tổ chức triển khai các công trình đúng tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả lâu dài, phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống của từng dân tộc, gắn xây dựng thiết chế văn hóa với giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Phận - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ thiết thực của Binh đoàn 15 và các đơn vị Quân đội trong việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới. Đồng thời, khẳng định công trình Nhà rông văn hóa xã Ia Dom sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng quan trọng, góp phần củng cố đoàn kết buôn làng, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr và Thượng tướng Trương Thiên Tô trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Thu

Đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15, nhấn mạnh: Việc khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom không chỉ là khởi đầu của một công trình cụ thể, mà còn thể hiện trách nhiệm lâu dài của Quân đội trong đồng hành cùng nhân dân; là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Binh đoàn với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Binh đoàn 15 sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ban Quản lý dự án tổ chức thi công chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương để các công trình phát huy hiệu quả thiết thực, bền vững.

Già làng Rơ Châm Tích tặng áo thổ cẩm truyền thống của đồng bào Tây Nguyên cho Thượng tướng Trương Thiên Tô. Ảnh: Ngọc Thu

Việc lựa chọn Nhà rông văn hóa xã Ia Dom làm công trình khởi công đầu tiên thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 trong việc làm trước, làm mẫu, làm chắc, tạo tiền đề triển khai đồng bộ các công trình còn lại trên toàn địa bàn.

Lãnh đạo Quân khu 5 trao quà tặng thôn Moóc Đen 1, xã Ia Dom. Ảnh: Ngọc Thu

Khi hoàn thành, các Nhà rông văn hóa sẽ trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng của buôn làng; góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Thượng tướng Trương Thiên Tô và lãnh đạo các đơn vị đã trao nhiều phần quà tặng các già làng, người có uy tín, nhân dân trên địa bàn xã Ia Dom.