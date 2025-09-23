Ngày 23/9, TAND Khu vực 7 (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", 55 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TPHCM) cùng 13 bị cáo khác về các tội: Mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Không tố giác tội phạm; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa do thẩm phán Võ Thanh Bửu Tịnh (Phó chánh án TAND Khu vực 7) làm chủ tọa.

Bình “Kiểm” là giang hồ khét tiếng, từng thách thức cả trùm giang hồ Năm Cam. Trước đây, Bình từng làm việc tại Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự TPHCM nên có biệt danh “Bình Kiểm”.

Với bản chất ngang tàng, hung hãn và đặc biệt có sở thích súng đạn, sau khi rời quân ngũ, Bình nhanh chóng trở thành “đại ca” có số má. Gã quy tụ nhiều đàn em gốc Bắc, hình thành băng nhóm giang hồ chuyên hoạt động phạm pháp tại TPHCM như bảo kê các tụ điểm kinh doanh, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức sòng bạc, vũ trường…

Bị can Phạm Đức Bình thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Cục C02

Cuối năm 2005, Bình “Kiểm” cùng đàn em thực hiện vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân (con ông Trầm Bê) để đòi tiền chuộc 10 triệu USD. Tuy nhiên, Bình và đàn em nhanh chóng bị Công an TPHCM bắt giữ.

Năm 2007, Bình “Kiểm” bị TAND TPHCM tuyên 28 năm tù về các tội: Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng.

Vừa ra tù, Bình “Kiểm” tiếp tục gom súng đạn

Ngày 7/4/2024, do cải tạo tốt, Bình “Kiểm” được tha tù trước thời hạn. Tuy nhiên, khi chưa được xóa án tích, Bình tiếp tục phạm tội.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 10/2024, Bình và đồng phạm đã gây ra 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi thất bại trong vụ tống tiền Trầm Bê, trong thời gian bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa, Bình quen Lại Nam Phương (55 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, TPHCM). Khi mãn hạn tù, khoảng đầu tháng 7/2024, Bình hẹn Phương đi uống cà phê. Phương rủ em họ là Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ “Mèo”) đi cùng.

Trong lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm mua súng quân dụng, nhất là súng của các nước Tây Âu. Vũ hứa tặng Bình một khẩu súng Baretta và 13 viên đạn.

Ngày hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán ăn của Chu Văn Hoàng Anh trên đường Lê Thị Riêng, quận 12 (cũ) để ăn nhậu. Tại đây, Vũ đưa súng và đạn cho Bình. Sau đó, Bình nhờ Hoàng Anh cất giữ. Khoảng một tháng sau, do làm ăn thua lỗ, Hoàng Anh đóng cửa quán, gọi Bình đến lấy lại súng. Bình tiếp tục nhờ cất giấu, nên Hoàng Anh đem chôn số vũ khí này tại vườn nhà cha ruột ở phường Phúc Thọ, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Tháng 8/2024, qua quan hệ xã hội, Bình quen Nguyễn Tuấn An (42 tuổi, ngụ Hưng Yên) và biết An có nhiều mối quan hệ ở Lào. Ngày 9/9/2024, Bình nhờ An tìm mua 2 khẩu súng AK. An đồng ý và sang Lào mua 2 khẩu AK cùng 500 viên đạn. Tuy nhiên, khi đang vận chuyển số vũ khí trên về Việt Nam, An bị công an Lào phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an xử lý.

Trước đó, tháng 7/2024, Bình nhờ người quen tìm mua một khẩu súng quân dụng nhưng bị Lê Minh Nghĩa (27 tuổi, ngụ Bình Phước) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 21 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn do Mạch Tài (48 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, TPHCM) cầm đầu.

Theo cáo buộc, đầu năm 2024, Mạch Tài cấu kết với một người tên Tú (chưa rõ lai lịch) để nhận tài khoản cá độ bóng đá. Sau đó, Tài rủ Trương Đình Sự (53 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh) góp vốn 50/50 để cùng vận hành. Tài khoản cá độ này được phân nhỏ cho các đầu mối tổ chức cá độ bóng đá và đánh số đề.

Trong số các đầu mối, có Huỳnh Thanh Anh (40 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM). Anh không chỉ làm đầu mối mà còn trực tiếp cá độ bóng đá với số tiền hơn 12,6 tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây cờ bạc này, 6 bị cáo khác bị xác định có hành vi đánh bạc với số tiền lớn, nhiều lần vượt ngưỡng xử lý hình sự.