Bình “kiểm” là “trùm” giang hồ khét tiếng, có bản tính lỳ lợm, côn đồ, sử dụng “hàng nóng” gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước. Lợi dụng khi còn là quân nhân, Bình nhiều lần mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng của đơn vị và của các đối tượng khi thi hành công vụ.

Sau khi xuất ngũ, Phạm Đức Bình cầm đầu băng nhóm các đối tượng gốc Bắc chuyên bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, mở sòng bạc, vũ trường tại TPHCM.

Năm 1996, sau khi bị bắt đi lao động cải tạo tại trại Tống Lê Chân (Bình Phước), Bình trốn khỏi nơi giam giữ, tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc đến năm 1998 thì bị bắt theo lệnh truy nã và bị TAND quận 10 (TPHCM) tuyên phạt 12 tháng tù về tội Đánh bạc, Trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau khi ra tù, Bình "kiểm" tiếp tục chỉ đạo, điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, tranh giành địa bàn. Trùm giang hồ chỉ đạo, điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, tranh giành địa bàn, gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích và bị phạt lao động cải tạo tại Trung tâm lao động cải tạo Huy Khiêm (Bình Thuận).

Bị can Phạm Đức Bình thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Cục C02

Tại đây, Phạm Đức Bình tiếp tục tụ tập, lôi kéo đàn em hình thành băng nhóm, thường xuyên đánh nhau với các băng nhóm, đối tượng khác có mâu thuẫn trong thời gian cải tạo.

Ngay sau khi ra trại, Bình “kiểm” đánh anh rể thương tích 12%. Trước khi TAND thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) xét xử, Bình bỏ trốn, đến năm 2003 thì bị bắt đi thi hành án 12 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Sau khi ra tù vào năm 2004, trùm giang hồ Bình "kiểm" mua và tàng trữ 1 súng AK, 5 khẩu súng ngắn, trên 400 viên đạn, 2 quả lựu đạn, chỉ đạo đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc anh Trầm Trọng Ngân (con trai ông Trầm Bê) và đòi 10 triệu USD tiền chuộc.

Ngày 31/3/2010, TAND TPHCM tuyên phạt Phạm Đức Bình 30 năm tù giam về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngay sau khi Bình “kiểm” ra tù, trinh sát phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm, thu thập thông tin, dựng các mối quan hệ của Bình “kiểm”, qua đó phát hiện thông tin Bình có biểu hiện rủ rê, lôi kéo, tụ tập đàn em, móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm.

Bình móc nối với bạn tù là Chu Văn Hoàng Anh (SN 1990, ở Lâm Đồng, sở hữu tiền án về tội Giết người), Lại Nam Phương (SN 1970, 1 tiền án tội Giết người năm 2005) cùng tham gia vào băng nhóm.

Phối hợp phá án

Căn cứ vào kết quả công tác xác minh, xét tính cấp bách, đặc biệt nguy hiểm của băng nhóm tội phạm Bình “kiểm” khi chúng đã lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội, tháng 9/2024, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng và các đơn vị thuộc Bộ Công an Lào đồng loạt phá án tại Việt Nam và Lào.

Quá trình đấu tranh, triệt phá, điều tra xử lý đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, không tố giác tội phạm và tàng trữ trái phép chất ma túy.

CQĐT đã khởi tố 16 bị can, trong đó khởi tố Phạm Đức Bình (SN 1970) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Về phía Bộ Công an Lào, từ kết quả phối hợp đấu tranh chuyên án chung, lực lượng Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố bị can đối với Sốm- Sắc-tha-nu-vông (còn gọi là Tun, SN 1972, trú tại thủ đô Viêng Chăn, Lào). Nhân vật này người Lào, gốc Việt, là đối tượng hình sự cộm cán tại Lào, có nhiều mối quan hệ phức tạp và liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật tại Lào.

Công an Lào cũng khởi tố các đối tượng mua bán súng với Tun về tội Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bộ Công an Lào đang tập trung phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an Việt Nam) điều tra mở rộng vụ án.

Theo Bộ Công an, quá trình phối hợp triệt phá băng nhóm tội phạm này, Đại tướng Vi-lay Lạ-Khăm-phoong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đã nhiều lần trực tiếp tham gia chỉ đạo các đơn vị của nước bạn phối hợp bắt giữ các đối tượng mua bán vũ khí quân dụng tại Lào.

Đại tướng đánh giá cao kết quả phối hợp đấu tranh các chuyên án chung giữa hai Bộ thời gian qua, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại Lào, củng cố thêm mối quan hệ bền chặt giữ lực lượng công an hai nước.