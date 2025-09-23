Sau nửa ngày xét xử, đầu giờ chiều 23/9, TAND Khu vực 7 (TPHCM) đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", 55 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, TPHCM) cùng các đồng phạm.

Theo HĐXX, trong khoảng thời gian từ tháng 4-10/2024, bị cáo Bình cùng các bị cáo Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (tức Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương đã thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trong đó, bị cáo Bình được xác định là chủ mưu, cầm đầu vụ án. Bị cáo đã cung cấp tiền cho Tuấn An sang Lào mua bán trái phép 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn; hướng dẫn, chỉ đạo Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn; chuyển 20 triệu đồng nhờ Trần Đình Thiện mua 1 khẩu súng AK-47.

Bị cáo Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm"). Ảnh: TP

Đối với bị cáo Mạch Tài, từ tháng 6-10/2024, bị cáo đã câu kết với Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web cá cược "bong88.com" cũng như qua điện thoại, Zalo. Tổng số tiền sát phạt lên tới hơn 18,3 tỷ đồng.

Cũng theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Bình (Bình “Kiểm”) 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và 5 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; tổng hợp hình phạt 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Tuấn An 6 năm tù về tội "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng"; Chu Văn Hoàng Anh 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Trương Đình Sự 5 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc"; Huỳnh Thanh Anh 8 năm 6 tháng tù về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Các bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 3 năm tù về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Không tố giác tội phạm", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".