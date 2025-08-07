Theo tờ Kyiv Independent, giới chức Belarus không tiết lộ địa điểm tập kết cụ thể của các binh sĩ và vũ khí Nga tại nước này trong ngày 6/8.

"Chúng tôi dự định diễn tập các hình thức và phương pháp triển khai lực lượng mặt đất mới, dựa trên phân tích về các cuộc xung đột quân sự gần đây", ông Pavel Shebeko, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến Tây Bắc Belarus, cho biết.

Binh sĩ Nga tới Belarus chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Zapad-2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus

Được biết, các lực lượng Nga và Belarus đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi cuộc tập trận chung Zapad-2025 dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9. Một bức ảnh do Belarus công bố cho thấy, các binh sĩ Nga mới đến với khuôn mặt được che mờ.

Zapad-2025 là một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Nga - Belarus. Bộ Quốc phòng Belarus thông báo "hơn 13.000 binh sĩ” sẽ tham gia sự kiện, nhưng NATO ước tính con số này lên tới 150.000 người.

Hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, Nga dự định triển khai 150.000 quân tới Belarus, tương đương 15 sư đoàn.

Mặc dù Belarus không điều quân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, nhưng nước này đã hỗ trợ hậu cần và tác chiến quan trọng cho Moscow, bao gồm cho phép quân Nga phóng tên lửa từ lãnh thổ Belarus và huấn luyện lính nghĩa vụ Nga tại các căn cứ của Belarus.

Thứ trưởng Quốc phòng Belarus Pavel Muraveika từng thông báo, cuộc tập trận Zapad-2025 sẽ được tổ chức cách xa biên giới phía tây để giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, vào ngày 23/7, Minsk cho biết có thể thay đổi quyết định, do hoạt động quân sự leo thang của Ba Lan và Lithuania gần biên giới nước này.



