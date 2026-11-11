Sau khi bị khởi tố, "Bình Trọc" xin lỗi cộng đồng mạng và bày tỏ hối hận về việc đăng tải những nội dung phản cảm trên mạng xã hội.

Xem clip lời xin lỗi của "Bình Trọc"

Sau khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", Nguyễn Thái Bình (tức "Bình Trọc", SN 1973, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) đã bày tỏ sự hối hận về việc đăng tải những clip, nội dung phản cảm trên mạng xã hội.

Bị can Nguyễn Thái Bình tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, "Bình Trọc" gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng vì đã khiến nhiều người phải xem những nội dung không tốt do mình tạo ra.

Bên cạnh đó, Bình đề nghị mọi người ngừng đăng tải, chia sẻ những clip nói trên. Theo người này, việc tiếp tục lan truyền các nội dung phản cảm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, đồng thời khiến hình ảnh của bản thân trở nên xấu hơn trong mắt công chúng.

Đáng chú ý, "Bình Trọc" gửi thông điệp đến những người đang và sẽ sử dụng mạng xã hội, mong mọi người hoạt động trên không gian mạng một cách trong sáng, lành mạnh, lịch sự, có văn hóa và đặc biệt là phải thượng tôn pháp luật.

Bình cho rằng mọi người không nên để bản thân rơi vào hoàn cảnh phải đối diện với cơ quan công an và pháp luật rồi mới hối hận, bởi khi đó mọi chuyện có thể đã quá muộn.

Trước đó, Công an TP Hà Nội cho biết “Bình Trọc” là cái tên khá quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội từ năm 2017 đến nay. Đáng chú ý, tài khoản TikTok của giang hồ mạng này có khoảng 22.000 lượt theo dõi. Nội dung các clip của Bình chủ yếu xoay quanh những câu chuyện đạo lý, hoạt động thu nợ và các quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Bình bị khởi tố vì liên quan vụ cho vay 400 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng.