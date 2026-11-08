Nguyễn Văn Tuấn, người được gọi là “Cậu Tuấn Cửa Ông”, bị khởi tố, bắt tạm giam vì đăng tải thông tin không có thật, xâm phạm danh dự nhiều cá nhân. Khám xét nơi ở, công an thu giữ 10 khẩu súng tự chế.

Ngày 8/11, xác nhận với PV VietNamNet, ông Từ Chính Cường, Chánh Văn phòng VKSND TP Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1971, thường gọi là “Cậu Tuấn Cửa Ông”, trú tổ 5, khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh).

“Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VKSND TP Quảng Ninh

Tuấn bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ ngày 23 đến 27/10, Công an TP Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân, trong đó có nghệ sĩ và những người có lượng lớn người theo dõi trên TikTok, phản ánh hành vi của Tuấn.

Nội dung tố giác cho rằng, thông qua hoạt động xem bói, cúng bái, Tuấn đã tạo các video clip xem tử vi, đưa ra thông tin không có thật và những nhận định tiêu cực về tính cách, đời tư, quan hệ tình cảm của nhiều người.

Đáng chú ý, người này còn đưa ra những lời phán đoán về việc một số cá nhân có thể bị bắt giam hoặc gặp tai họa. Các video sau đó được đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube và TikTok nhằm thu hút lượt xem, lượt tương tác.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ thiết bị phục vụ hoạt động livestream của Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: VKSND TP Quảng Ninh

Theo cơ quan chức năng, những nội dung trên đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh và đời sống của các cá nhân liên quan, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Sau khi tiếp nhận tố giác, cơ quan điều tra phối hợp với VKSND TP Quảng Ninh tiến hành xác minh, làm rõ.

Ngày 4/11, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn. Các quyết định, lệnh tố tụng sau đó được VKSND TP Quảng Ninh phê chuẩn theo quy định.

Súng tự chế cùng dụng cụ chế tạo được lực lượng chức năng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: VKSND TP Quảng Ninh

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy vi tính và đồ vật liên quan đến hoạt động của Tuấn. Đặc biệt, công an phát hiện, thu giữ 10 khẩu súng tự chế dạng súng bắn bi, một hộp bi và một bộ máy dùng để sản xuất, chế tạo súng.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận hành vi vi phạm và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Công an làm việc nhiều giờ tại nhà riêng 'cậu Tuấn tử vi' Tối 4/11, lực lượng công an cùng an ninh cơ sở có mặt tại nhà riêng của người được gọi là “cậu Tuấn tử vi” ở phường Cửa Ông (Quảng Ninh), làm việc đến khoảng 2h hôm sau.

Giả chữ ký công chứng viên, nữ cán bộ cùng con gái bị khởi tố Nhận làm thêm tại văn phòng công chứng, nữ cán bộ ở Sơn La bị cáo buộc giả chữ ký công chứng viên để trục lợi, với sự giúp sức của con gái và người cháu.