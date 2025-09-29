Cuối tuần qua vẫn là cuộc chiến phòng vé giữa Tử chiến trên không và Mưa đỏ.

Một cảnh trong phim "Tử chiến trên không".

Tính tới 8h ngày 29/9, doanh thu của Tử chiến trên không đã vượt 165 tỷ đồng, theo số liệu Box Office Vietnam. Phim về vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam tuần thứ 2 lên ngôi vương. Riêng 3 ngày tuần qua, tác phẩm có sự góp mặt của Thái Hoà, Thanh Sơn thu 48 tỷ đồng với gần nửa triệu vé bán ra trên tổng số 11.046 suất chiếu.

Mưa đỏ có vài ngày chững lại nhưng kể từ khi có thông tin phim sẽ chiếu hết ngày 28/9, nhiều khán giả đã tìm đến rạp để xem trước khi phim ngừng chiếu. Điều này giúp tăng doanh số đáng kể của bộ phim dịp cuối tuần qua.

Theo đó, Mưa đỏ thu thêm 14 tỷ đồng với 144 nghìn vé trên tổng số 3.690 suất chiếu. Bộ phim dù vẫn có khả năng bán vé thêm nhưng đã dừng lại ở con số doanh thu lịch sử 714 tỷ đồng với hơn 8,1 triệu khán giả ra rạp, trong đó rất nhiều người đã xem đi xem lại Mưa đỏ.

'Mưa đỏ' rời rạp với 714 tỷ đồng.

Đứng thứ 3 phòng vé là hoạt hình Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze vừa ra rạp hôm 26/9. Tuy nhiên, bộ phim này chỉ thu về hơn 3 tỷ đồng. Bom tấn Hollywood Trận chiến sau trận chiến (One Battle After Another) với sự góp mặt của hai tài tử hàng đầu là Leonardo DiCaprio và Sean Penn cũng ra rạp cuối tuần qua dù được đánh giá rất cao nhưng chỉ xếp thứ 4 phòng vé với 1,5 tỷ đồng.

Phim kinh dị 18+ Đồi hành xác với sự góp mặt của diễn viên Mưa đỏ Hứa Vĩ Văn chỉ đứng thứ 5 phòng vé với doanh thu lẹt đẹt 1,2 tỷ đồng dù được xếp tới 1.000 suất chiếu.

Cuối tuần này phòng vé không còn Mưa đỏ nhưng sẽ đón sự trở lại của phần 2 bom tấn tỷ USD Avatar và phim Việt Chị ngã em nâng với sự góp mặt của Uyển Ân - em gái Trấn Thành, Quốc Trường, Lê Khánh....