Bitcoin trở lại, liệu đã có “mùa xuân tiền số”?

Tính tới 14h ngày 22/9, Bitcoin được giao dịch quanh mức 85.230 USD/BTC, tăng 5% trong vòng 24 giờ và gần 11% trong 7 ngày. Trước đó, trong buổi sáng, có thời điểm Bitcoin tiến sát 87.000 USD/BTC, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1.

Ethereum cũng tăng 2,6% trong 24 giờ và khoảng 10,5% trong một tuần, trong khi phần lớn đồng tiền số khác đồng loạt đi lên. Tính trong ba tháng qua, Bitcoin tăng gần 35%. Riêng từ vùng khoảng 60.000 USD hồi giữa tháng 8, giá đã tăng hơn 40%.

Đáng chú ý, cú tăng này diễn ra ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75-4%/năm hôm 17/9. Trong điều kiện thông thường, lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao có thể gây sức ép lên các tài sản rủi ro như Bitcoin.

Tuy nhiên, thị trường dường như đang nhìn xa hơn quyết định tăng lãi suất trước mắt. Nhà đầu tư đặt cược rằng Fed sẽ không bước vào một chu kỳ thắt chặt kéo dài. Dự báo trung vị của Fed cho thấy lãi suất quỹ liên bang ở mức khoảng 4,1% vào cuối năm 2026 và giảm về khoảng 3,9% vào cuối năm 2027, khác khá xa một chu kỳ tăng liên tục như giai đoạn 2022-2023.

Bên cạnh đó, một số yếu tố vĩ mô đã dịu lại. Trong những phiên gần đây, giá dầu Brent đã lùi về quanh 100 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm từ các mức cao trước đó. Diễn biến này phần nào làm dịu áp lực lên các tài sản rủi ro.

Bitcoin tăng mạnh trở lại. Ảnh: Fast Company

Dòng tiền vào thị trường tiền số cũng được hỗ trợ bởi sự tham gia ngày càng sâu của các tổ chức lớn, hoạt động của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ và tín hiệu tích cực từ cơ quan quản lý.

SEC ngày 17/9 ban hành cơ chế miễn trừ có điều kiện, cho phép một số nền tảng giao dịch trên blockchain giao dịch cổ phiếu Mỹ được token hóa, qua đó tạo thêm tín hiệu tích cực về môi trường pháp lý đối với tài sản số.

Trên CNBC ngày 21/9, Matt Hougan, CIO của Bitwise, cho rằng “mùa đông tiền số” đã kết thúc và thị trường đang bước vào “mùa xuân tiền số”. Nhưng diễn biến thực tế vẫn cần thêm thời gian để xác nhận nhận định này.

Hơn nữa, cú tăng vừa qua chưa hoàn toàn đến từ một làn sóng tiền mới mạnh mẽ. Theo CoinDesk, việc các vị thế bán khống bị thanh lý đã tạo lực mua bắt buộc rất lớn. Tổng giá trị các vị thế bị thanh lý trong 24 giờ đã vượt 1 tỷ USD, trong đó khoảng 840 triệu USD là các vị thế bán.

Nói cách khác, Bitcoin đang hồi phục mạnh, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng để khẳng định một chu kỳ tăng giá bền vững đã bắt đầu.

Những lực cản phía trước Bitcoin

Rào cản đầu tiên nằm ngay tại vùng giá hiện tại. Theo dữ liệu được dẫn lại từ Glassnode, vùng 83.000-86.000 USD tập trung nhiều yếu tố quan trọng như chi phí vốn của nhà đầu tư dài hạn, mức hòa vốn của các ETF và bản đồ thanh khoản. Thị trường quyền chọn cũng có lượng quyền chọn mua lớn quanh 85.000 USD, có thể khiến áp lực chốt lời gia tăng. Phía trên, 90.000 USD là ngưỡng cản đáng chú ý tiếp theo.

Rủi ro thứ hai đến từ việc sử dụng đòn bẩy quá lớn. Thị trường ghi nhận lượng hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn mở ở mức cao, trong khi chi phí duy trì các vị thế mua cũng đang tăng. Sau một nhịp tăng mạnh, cấu trúc này khiến Bitcoin dễ biến động nếu dòng tiền mới không đủ hấp thụ lượng vị thế sử dụng đòn bẩy. Một cú giảm mạnh khi đó có thể tạo ra thêm các vòng thanh lý dây chuyền.

Bitcoin cũng cần chứng minh rằng lực tăng không chỉ đến từ lực mua bắt buộc từ các vị thế bán khống phải đóng lệnh (short squeeze). Chuyên gia Rachael Lucas cho rằng vùng 84.000 USD là ngưỡng quan trọng: nếu Bitcoin thực sự bước sang trạng thái tăng mới, vùng này cần được giữ vững như một vùng hỗ trợ.

Ở góc độ kỹ thuật, rủi ro đảo chiều vẫn tồn tại. Nhà phân tích Rekt Capital lưu ý giá đang tạo các mức cao hơn nhưng sức mạnh của đà tăng không cải thiện tương ứng. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tiến sát ngưỡng 70 khi Bitcoin vượt 84.000 USD, cho thấy thị trường đang ở trạng thái khá nóng, dù điều này không đồng nghĩa giá chắc chắn đảo chiều.

Cuối cùng vẫn là bài toán vĩ mô. Fed đã nâng lãi suất lên 3,75-4%/năm, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ còn cao. Giá dầu cũng là biến số khó bỏ qua, bởi một đợt tăng mạnh trở lại có thể tạo thêm áp lực lạm phát và khiến chính sách tiền tệ trở nên cứng rắn hơn.

Vì vậy, “mùa đông tiền số” có thể đang đi đến hồi kết, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa “mùa xuân tiền số” thực sự bắt đầu. Bitcoin đã vượt qua một loạt thử thách và trở lại vùng giá cao nhất 8 tháng, song chặng đường phía trước vẫn phụ thuộc vào dòng tiền thực, sức mạnh của thị trường giao ngay, dòng vốn ETF và đặc biệt là khả năng duy trì đà tăng mà không cần dựa quá nhiều vào đòn bẩy.

Thử thách lớn nhất lúc này không chỉ là Bitcoin có vượt 87.000 hay 90.000 USD hay không, mà là liệu thị trường có thể biến một cú phục hồi mạnh thành một xu hướng tăng bền vững hay không.