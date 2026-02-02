Bitcoin thủng ngưỡng 80.000 USD

Mở cửa phiên giao dịch 1/2 trên thị trường châu Á, đồng Bitcoin tiếp tục giảm giá và rớt về sát ngưỡng 77.000 USD/BTC, so với mức 90.000 USD ghi nhận hôm 29/1 và mức 98.000 USD/BTC hôm 15/1.

Trong vòng 24 giờ, đồng Bitcoin đã giảm khoảng 7% trong bối cảnh dòng tiền suy yếu, thị trường tài chính thế giới chao đảo và nhiều yếu tố vĩ mô đang tác động tiêu cực lên loại tài sản này. Đồng Ethereum giảm 10% trong 24 giờ và giảm 18% trong 7 ngày. Rất nhiều đồng tiền số khác giảm hai chữ số trong vòng một ngày.

Thị trường tiền số đỏ lửa và đồng Bitcoin xuống mức thấp nhất trong gần 1 năm qua giữa lúc các hợp đồng trị giá tổng cộng hàng tỷ USD đã bị thanh lý.

Vốn hóa của Bitcoin xuống ngưỡng 1,5-1,6 nghìn tỷ USD. Vốn hóa toàn thị trường cũng chỉ còn 2.600-2.700 tỷ USD.

Các đồng tiền số lao dốc trong bối cảnh dòng vốn có dấu hiệu rút mạnh khỏi kênh đầu tư này, trong khi đó nguồn cung gia tăng. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp bị rút vốn, tính riêng ngày 29/1 rút hơn 800 triệu USD.

Một đồng USD hồi phục sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng đã gây áp lực lên thị trường tiền số. Ông Kevin Warsh được biết đến là người có quan điểm cứng rắn trong chính sách tiền tệ, không muốn hạ lãi suất và luôn có tư tưởng chống lạm phát.

Trong khi đó, nguồn cung có dấu hiệu tăng lên. Dữ liệu từ Glassnode chỉ ra rằng các thợ đào đang tích cực chuyển BTC lên sàn để bán.

Gần đây, Bitcoin đối mặt với một rủi ro dài hạn đến từ công nghệ máy tính lượng tử. Khi đạt đủ sức mạnh, máy tính lượng tử có thể phá vỡ các thuật toán mật mã mà Bitcoin đang sử dụng, đặc biệt là thuật toán ECDSA - nền tảng bảo vệ khóa riêng và chữ ký giao dịch. Điều này có thể khiến ví Bitcoin cũ hoặc ví từng công khai khóa bị đánh cắp tài sản.

Mối đe dọa này hiện chưa mang tính tức thời, vì công nghệ lượng tử hiện vẫn chưa đủ mạnh. Hơn thế, cộng đồng Bitcoin cũng đã tính đến các giải pháp nâng cấp mật mã để thích ứng trong tương lai.

Dù vậy, đây cũng có thể là cái cớ để các nhà tạo lập có thể bán khiến thị trường đi xuống.

Mặc dù đi xuống nhưng tốc độ giảm của Bitcoin thấp hơn so với vàng và bạc. Cũng có những tín hiệu cho thấy, các nhà đầu tư mới đang tranh thủ bắt đáy mua vào, bù đắp lại dòng tiền bị rút ra bởi các “cá mập” trên thị trường.

Bitcoin giảm mạnh trong tuần qua. Ảnh: BCC

Triển vọng Bitcoin và thị trường tiền số ra sao?

Như vậy, trong vòng một tuần qua, đồng Bitcoin đã giảm khoảng 12%, trong khi đồng Ethereum giảm 18%. Chỉ số Crypto Fear & Greed, thước đo tâm lý chung của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức “sợ hãi cực độ” với 20 điểm vào 31/1 và tiếp tục xuống mức 14 điểm vào đầu giờ sáng 1/2.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu thị trường tiền điện tử có đang bước vào một chu kỳ suy giảm mới hay không.

Hiện tại, các dự báo còn khá thận trọng. Giá Bitcoin đang ở gần một mức rất nhạy cảm. Đó là mức hơn 76.000 USD, mức giá vốn Bitcoin bình quân mà Strategy™ đã mua vào. Strategy™ là một công ty công nghệ – phần mềm phân tích dữ liệu của Mỹ, nhưng nổi tiếng toàn cầu vì là tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong khối doanh nghiệp.

Từ năm 2020, Strategy đã chuyển chiến lược tài chính: Dùng tiền mặt, phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu để mua và tích trữ Bitcoin như tài sản dự trữ chiến lược. Hiện Strategy nắm giữ hàng trăm nghìn Bitcoin, xem Bitcoin như “vàng kỹ thuật số”, nếu giá Bitcoin mà xuống thủng mức này, tâm lý thị trường có thể còn bi quan hơn.

Về mặt kỹ thuật, cần lấy lại được mốc hỗ trợ quan trọng 82.500 USD/BTC, còn nếu xuyên thủng mức 76.000 USD/BTC, kịch bản có thể trở nên tiêu cực hơn. BTC có thể rơi về vùng 66.000 USD nếu các tín hiệu bán tiếp tục được kích hoạt.

Ở chiều ngược lại, nỗi sợ hãi lên đến mức cao như hiện tại cũng là một chỉ báo cho thấy, quá bán rồi sẽ đến mua. Thị trường có thể sắp tới điểm đảo chiều.

Dù vậy, trước mắt, giới đầu tư vẫn phải theo dõi sát sao biến động của đồng USD và khả năng ông Warsh có được chính thức bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch Fed hay không và quan điểm thực sự của Warsh sau khi được ông Trump lựa chọn là gì.

Bên cạnh đó, điều mà nhiều người quan tâm là dòng tiền còn đổ vào chứng khoán Mỹ nữa hay không và triển vọng với thị trường vàng và bạc sẽ ra sao. Kỳ vọng về sự dịch chuyển dòng tiền từ các kim loại quý như vàng và bạc sang tiền điện tử có lẽ sẽ không được như mong muốn.

Dù vậy, mức độ bi quan như hiện tại có thể chỉ là tạm thời. Các yếu tố nền tảng cho thị trường tiền số vẫn còn lớn. Đó chính là sự suy giảm niềm tin vào các đồng tiền pháp định. Các tổ chức tài chính lớn như JPMorgan, MasterCard, PayPal, American Express… vẫn có sự quan tâm tới thị trường này.

Trên Polymarket, tỷ lệ cá cược cho thấy 63% tin rằng BTC sẽ đạt mức 100.000 USD trong năm 2026. Còn mức 110.000 USD chỉ đạt 50%. Điều này cho thấy thị trường vẫn tin Bitcoin có thể tăng trưởng, nhưng không còn đặt cược mạnh vào các cú bứt phá như trước.