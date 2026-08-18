Dữ liệu và AI mở ra giai đoạn mới của chuyển đổi số ngân hàng

Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, quy tụ lãnh đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đại diện các Bộ, ngành, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ cùng các chuyên gia trong và ngoài nước.

Với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên Dữ liệu và AI”, sự kiện đánh dấu 5 năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng theo Quyết định số 810/QĐ-NHNN, đồng thời mở ra giai đoạn mới khi dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, AI thúc đẩy đổi mới mô hình hoạt động, sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh đó, giá trị chuyển đổi số được thể hiện qua những thay đổi thực chất đối với khách hàng: quy trình đơn giản hơn, quản trị dòng tiền chủ động hơn và nguồn vốn đến đúng thời điểm hơn.

Trong chương trình tham quan các không gian công nghệ tiêu biểu, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và đại diện các Bộ, ngành đã tìm hiểu các giải pháp MB triển khai cho khách hàng doanh nghiệp, trọng tâm là BIZ MBBank - nền tảng ngân hàng số tích hợp AI, dữ liệu lớn và tự động hóa vào hành trình quản trị tài chính, thanh toán và tiếp cận vốn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các Bộ, ngành tham quan gian trưng bày của MB. Nguồn: MB

Thay vì trình diễn công nghệ như một mục tiêu độc lập, MB tập trung cho thấy cách công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Đại diện MB chia sẻ: “Với doanh nghiệp, tốc độ của dòng vốn có thể quyết định khả năng nắm bắt một đơn hàng, duy trì chuỗi cung ứng hoặc mở rộng sản xuất. Vì vậy, MB ứng dụng AI để xử lý những điểm nghẽn trong hành trình tài chính, giúp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn và sát hơn với nhu cầu kinh doanh thực tế.”

BIZ MBBank ứng dụng AI, kết nối hệ sinh thái và rút ngắn hành trình vốn

Theo đại diện MB, AI trên BIZ MBBank đang thay đổi cách MB phục vụ doanh nghiệp, từ đọc hồ sơ sang hiểu hoạt động kinh doanh, từ xử lý thủ công sang tự động hóa và chủ động khai thác dữ liệu để đưa ra giải pháp phù hợp. Thay vì phụ thuộc vào tài sản hữu hình, MB khai thác các “tài sản số” như hóa đơn, doanh thu, dòng tiền, lịch sử giao dịch và dữ liệu vận hành để đánh giá sức khỏe tài chính, nhu cầu vốn. Nhờ đó, quy trình được rút ngắn, trải nghiệm thuận tiện và nguồn vốn đến đúng thời điểm hơn.

Đại diện MB giới thiệu cách BIZ MBBank ứng dụng AI để tối ưu hành trình vay vốn doanh nghiệp. Nguồn: MB

Theo số liệu nội bộ, số hóa và tự động hóa một số hành trình trên BIZ MBBank giúp thời gian xử lý giảm từ khoảng 10 ngày xuống 2 ngày. Doanh nghiệp có thể tiếp cận hạn mức thấu chi tín chấp lên tới 3 tỷ đồng, tùy điều kiện và kết quả đánh giá tín dụng. Công nghệ cũng giúp tối ưu tới 70% nguồn lực tại một số quy trình, trong khi lượng khách hàng sử dụng giải pháp tăng 2,5 lần.

MB giới thiệu giải pháp BIZ MBBank cho doanh nghiệp tại Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026. Nguồn: MB

Tiếp nối định hướng “Tốc độ - An toàn - Kết nối không giới hạn”, MB đang mở rộng BIZ MBBank từ kênh giao dịch số thành nền tảng đồng hành cùng doanh nghiệp trong quản lý dòng tiền, thanh toán, tín dụng và tài trợ thương mại. Qua đó, công nghệ không chỉ số hóa giao dịch mà còn đi sâu vào hoạt động quản trị, vận hành hằng ngày.

MB khẳng định vị thế trong phân khúc khách hàng SMEs

Thông qua BIZ MBBank và hệ sinh thái giải pháp tài chính chuyên biệt, MB tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo NielsenIQ tháng 6/2026, MB dẫn đầu chỉ số Top-of-Mind với 22% trong nhóm doanh nghiệp doanh thu dưới 50 tỷ đồng/năm.

Báo cáo MiBrand tháng 3/2026 trên 350 doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận MB có tốc độ giải ngân nhanh nhất, bình quân khoảng 24 giờ, phần lớn hồ sơ hoàn tất trong tối đa ba ngày. Ngân hàng cũng dẫn đầu về mức độ hấp dẫn của sản phẩm vay vốn lưu động và dịch vụ bảo lãnh cho SME ngành Xây lắp.

MB đạt Top 1 tốc độ cấp vốn doanh nghiệp nhỏ. Nguồn: MiBrand

Dữ liệu Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia đến tháng 5/2026 ghi nhận MB dẫn đầu về quy mô cấp vốn lưu động cho SME ngành Dược - Thiết bị y tế và Thiết bị điện, đồng thời thuộc Top 4 về dư nợ cho vay ngắn hạn tại các ngành Xây lắp, Cơ khí, Hàng tiêu dùng và Nhựa.

Tham gia Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026, MB tiếp tục khẳng định cam kết đưa công nghệ vào giải quyết bài toán thực tiễn, đồng hành cùng doanh nghiệp khơi thông nguồn lực tăng trưởng.

Trong hai ngày 18-19/8/2026, doanh nghiệp có thể khám phá các giải pháp quản trị dòng tiền, tín dụng số, thanh toán và tài trợ thương mại tại không gian công nghệ MB, triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo.

(Nguồn: MB)