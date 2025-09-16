Với tiêu chuẩn bàn giao full nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế, căn hộ Blanca mở ra cơ hội an cư - đầu tư - kinh doanh nghỉ dưỡng hiếm có ngay trung tâm “thủ phủ” du lịch Vũng Tàu, ven biển TP.HCM.

Những “cánh buồm trắng” ra khơi

Không phải ngẫu nhiên các tòa căn hộ Blanca trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư tại Vũng Tàu. Với độ cao 34 tầng, đây là một trong những công trình cao tầng nổi bật nhất khu vực. Đặc biệt, bộ đôi tòa tháp mới B6, B7 sở hữu lợi thế hiếm có khi ôm trọn hai phía đại dương: một bên hướng Bãi Sau rực rỡ nắng mai, một bên nhìn ra Mũi Nghinh Phong, sân golf xanh mướt và hoàng hôn buông mỗi chiều. Từ đây, cư dân tương lai sẽ được tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc trác tuyệt - sáng đón bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, đêm chiêm ngưỡng phố biển lên đèn.

Bộ đôi tòa tháp B6, B7 sở hữu tầm nhìn hiếm có “ôm trọn” 2 phía đại dương. Ảnh phối cảnh

Với vị trí trung tâm Blanca City - tổ hợp đô thị thương mại, nghỉ dưỡng và giải trí do Sun Group kiến tạo - tháp Blanca là phân khu cao tầng gần biển nhất, đồng thời cũng là điểm nhấn nổi bật của toàn dự án. Vị trí này giúp cư dân chỉ mất vài phút đến bãi biển, các tiện ích nội khu và khu dân cư hiện hữu - thuận lợi cho cả nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn khai thác lưu trú. Do đó, căn hộ Blanca còn được đánh giá là “tài sản sống” vừa tăng trưởng giá trị vừa thuận lợi kinh doanh sinh lời.

Theo Sun Property, ngay từ khi ra mắt, Blanca City đã tạo nên cơn sốt với 1.769 booking chỉ riêng tại ba tòa tháp mở bán đầu tiên. Sức nóng ấy tiếp tục lan tỏa khi bộ đôi tòa tháp B6, B7 được giới thiệu, bổ sung những tuyệt phẩm căn hộ sở hữu tầm nhìn ấn tượng hai phía đại dương, vận hành bởi thương hiệu quốc tế và hệ tiện ích đặc quyền.

Blanca B6, B7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế cùng hệ tiện ích đặc quyền. Ảnh phối cảnh

Đại diện Sun Property khẳng định: “Chúng tôi định vị các căn hộ Blanca là trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Với B6, B7, cư dân sẽ được tận hưởng khung cảnh tuyệt mỹ của đại dương và thành phố cùng hệ thống tiện ích mới. Đây không chỉ là giá trị biểu tượng, mà còn là bảo chứng bền vững cho tài sản của chủ sở hữu Blanca City”.

Căn hộ thương mại ven biển - Mô hình đầu tư “2 trong 1”

Trong hệ sinh thái BĐS biển, căn hộ thương mại đang dần chiếm ưu thế bởi mô hình “2 trong 1”: tối ưu trải nghiệm sống lẫn khả năng sinh lời. Với tốc độ phục hồi du lịch mạnh mẽ và lối sống đề cao tính linh hoạt, nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các sản phẩm vừa nghỉ dưỡng, vừa cho thuê.

Các tòa tháp Blanca nổi bật khi thuộc nhóm sản phẩm giới hạn cả về vị trí, thiết kế và hệ tiện ích đi kèm. Với B6, B7, danh mục sản phẩm đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu: ở, nghỉ dưỡng hay khai thác kinh doanh. Từ studio trė trung, căn hộ 1-2 phòng ngủ tiện nghi đến duplex biển đẳng cấp và shophouse chân đế đón dòng khách du lịch sôi động.

Không chỉ thuận tiện trong vận hành, mỗi căn hộ Blanca còn mang đậm tinh thần bản địa, được tái hiện qua thiết kế nghệ thuật. Các căn hộ B6, B7 do Ong&Ong (Singapore) thiết kế, bàn giao hoàn thiện nội thất (trừ Duplex), giúp chủ nhân tiết kiệm chi phí ban đầu và sẵn sàng đưa vào khai thác ngay.

Căn hộ Blanca được bàn giao hoàn thiện nội thất, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore). Ảnh minh họa

Đặc biệt, bộ đôi tháp mới sẽ được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, với hệ thống đặt phòng toàn cầu, cộng đồng hội viên và kênh phân phối chuyên nghiệp. Điều này đảm bảo công suất khai thác ổn định, mang lại dòng tiền thụ động bền vững cho chủ sở hữu Blanca B6, B7.

Tối ưu cho thuê nhờ hệ sinh thái Sun Group và Sun World 15ha

Yếu tố khiến các tòa tháp Blanca khác biệt nằm ở khả năng khai thác sinh lời ổn định nhờ hệ sinh thái do Sun Group phát triển. Đặc biệt, tổ hợp giải trí Sun World quy mô 15ha với hơn 20 trò chơi được kỳ vọng trở thành tâm điểm vui chơi - giải trí mới của Vũng Tàu.

Trong tương lai, cư dân Blanca B6, B7 được hưởng trọn hệ tiện ích cao cấp của phân khu cao tầng và tháp khách sạn quốc tế, từ vườn dạo bộ trên cao, hồ bơi vô cực đến nhà hàng rooftop, skybar. Dưới chân tháp là shophouse khối đế sầm uất, bổ sung trải nghiệm sống động cho cộng đồng. Chỉ vài bước chân, cư dân đã có thể tiếp cận công viên nước Sun World, bãi biển riêng gần 1km, trung tâm thương mại ven biển lớn nhất Việt Nam, cùng chuỗi tiện ích văn hóa - giải trí - mua sắm đẳng cấp quốc tế. Đây là “lõi hút khách” giúp duy trì nguồn thu ổn định quanh năm.

Blanca B6, B7 hưởng trọn hệ sinh thái cao cấp Sun Group với điểm nhấn Sun World 15ha. Ảnh phối cảnh

Thực tế cho thấy, những tổ hợp căn hộ nằm trong quần thể giải trí - thương mại quy mô luôn có hiệu suất khai thác vượt trội. Blanca không nằm ngoài xu hướng đó. Vị trí trung tâm, kết nối thuận lợi tới các tuyến phố chính, trung tâm thương mại, chuỗi nhà hàng - cửa hiệu nội khu giúp Blanca đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đa dạng.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam từng nhận định: “Căn hộ cho thuê cao cấp đã nổi lên và dự kiến sẽ có bước phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu về nhà ở tạm thời và lâu dài tầng lớp trung lưu và thượng lưu Việt Nam. Cùng với đó là nhu cầu từ đội ngũ chuyên gia quốc tế đang được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự mở rộng của các khu công nghiệp công nghệ cao”.

Blanca City là “tuyên ngôn phồn vinh” của một Vũng Tàu đang bứt phá mạnh mẽ. Ảnh phối cảnh

Không chỉ thỏa mãn tiêu chí sống chất lượng, Blanca còn là “tuyên ngôn phồn vinh” của một Vũng Tàu đang bứt phá mạnh mẽ. Với quy hoạch bài bản, kết nối trực tiếp đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, các căn hộ Blanca B6, B7 đang được giới đầu tư đánh giá là điểm đến chiến lược trong danh mục second home và bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam.

Lệ Thanh