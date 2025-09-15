Độc giả N.T.T cho biết, bố của bà là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đã có giấy chứng nhận với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%.

Hiện ông đang trong quá trình nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và thắc mắc liệu có được miễn, giảm tiền sử dụng đất hay không? Nếu có thì phải liên hệ cơ quan nào để được giải quyết?

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo khoản 3 Điều 18 và khoản 4 Điều 19 Nghị định 103 của Chính phủ, hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng thuộc diện được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về người có công thì được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở (bao gồm các trường hợp giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu).

Chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế. Ảnh: Thạch Thảo

Cụ thể, Điều 15 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định: thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60% được giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức khi Nhà nước giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở hoặc khi mua nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 106 Nghị định này cũng nêu rõ:

Việc miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình.

Mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND cấp tỉnh quy định.

Trường hợp một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi, mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 100%. Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng.

Như vậy, Bộ Tài chính cho hay, trường hợp bố của bà N.T.T có giấy chứng nhận là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%.

Trước đó, hộ gia đình bố của bà chưa từng có mảnh đất nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công khi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bố của bà thuộc đối tượng được giảm 80% tiền sử dụng đất khi làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ Tài chính đề nghị người nộp thuế liên hệ UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp để xin quyết định về miễn, giảm tiền sử dụng đất.