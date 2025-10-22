Hãng tin tài chính Bloomberg nhận xét Apple đã thực hiện một thay đổi đáng chú ý trong quy trình sản xuất khi ra mắt mẫu kính thực tế ảo Vision Pro mới. Thiết bị lên kệ trong tuần này, đi kèm chip M5 và dải đeo thoải mái hơn.

Thông tin trên bao bì cho thấy Apple Vision Pro mới nhất sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: Bloomberg

Theo thông tin ghi trên bao bì, sản phẩm được lắp ráp tại Việt Nam, thay vì Trung Quốc như phiên bản đầu tiên ra mắt vào tháng 2/2024 với chip M2.

Dù Vision Pro không phải là sản phẩm chủ lực của Apple, động thái này phản ánh bước tiến mới trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Hiện phần lớn iPhone vẫn được sản xuất tại Trung Quốc nhưng Apple đang chuyển dần các dây chuyền sản xuất phục vụ thị trường Mỹ sang các quốc gia khác.

Apple đang phải cân bằng giữa việc duy trì quan hệ với Trung Quốc và ứng phó với các biện pháp thuế quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt. Đại diện của Apple từ chối bình luận về sự thay đổi này.

Trước đó, Apple đã chuyển phần lớn nguồn cung iPhone dành cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ, nhằm tránh các mức thuế mới đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Ngoài ra, công ty đang sản xuất phần lớn AirPods và Apple Watch tại Việt Nam, đồng thời lắp ráp một số mẫu iPad và loa HomePod trong nước.

Theo Bloomberg, loạt thiết bị nhà thông minh sắp ra mắt của Apple - bao gồm màn hình thông minh, camera an ninh trong nhà và robot để bàn - cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Apple đã tăng cường sản xuất một số mẫu máy Mac tại Thái Lan và Malaysia, cũng như ký thỏa thuận với chính phủ Indonesia để sản xuất linh kiện cho tai nghe AirPods Max tại quốc gia này.

Bloomberg đưa tin, trên bao bì của Vision Pro dùng chip M5, có thể thấy rõ nhãn “Product of Vietnam” (Sản phẩm của Việt Nam). Tuy nhiên, dây đeo Dual Knit – nếu được mua riêng – vẫn ghi “Made in China”, cho thấy Luxshare Precision Industry (Trung Quốc), đối tác lâu năm của Apple, vẫn tham gia sản xuất phụ kiện cho thiết bị.

Hiện chưa rõ toàn bộ sản phẩm Vision Pro đã được chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam hay chỉ một phần trong số đó. Apple vốn chia nhỏ dây chuyền sản xuất giữa nhiều quốc gia khác nhau, tùy theo sản lượng và nhu cầu từng thị trường.

Ngoài ra, Apple cũng mở rộng một số hoạt động sản xuất tại Mỹ. Cùng với đối tác Corning, công ty cho biết sẽ bắt đầu sản xuất kính bảo vệ cho tất cả các mẫu iPhone và Apple Watch bán ra trên toàn cầu ngay tại Mỹ.

Tuy nhiên, Apple chưa có kế hoạch sản xuất các thiết bị chủ lực hoặc phức tạp nhất tại Mỹ trong tương lai gần, ngoại trừ một số mẫu máy tính Mac Pro cao cấp được lắp ráp ở Texas.

