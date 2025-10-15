Apple đang đẩy mạnh sản xuất tại Việt Nam trong kế hoạch mở rộng sang mảng nhà thông minh, đồng thời giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc.

Theo Bloomberg, hãng công nghệ Mỹ sẽ hợp tác với BYD (Trung Quốc) để sản xuất một loạt thiết bị mới, gồm camera an ninh trong nhà, màn hình điều khiển trung tâm cho các thiết bị gia dụng và một mẫu robot để bàn có cánh tay cơ động dự kiến ra mắt năm 2027.

Nguồn tin tiết lộ, cả ba sản phẩm này đều có thể được lắp ráp, kiểm tra và đóng gói tại Việt Nam - đánh dấu lần đầu tiên Apple chọn Việt Nam làm nơi sản xuất chính cho một dòng sản phẩm mới.

Thiết bị mới của Apple sẽ tương tự Amazon Echo Show 8. Ảnh: Bloomberg

Hiện Apple đã sản xuất một phần iPad, AirPods, Apple Watch, Mac và HomePod tại đây. Việc mở rộng sang Việt Nam giúp hãng đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và rủi ro thuế quan gia tăng, dù sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam vẫn chịu mức thuế 20% theo chính sách mới của Mỹ.

“Động thái mở rộng này cho thấy Apple ngày càng phụ thuộc vào Việt Nam như một trung tâm sản xuất chủ chốt”, Bloomberg bình luận.

Thiết bị điều khiển nhà thông minh - một màn hình vuông 7 inch có thể gọi FaceTime, điều khiển nhạc, thiết bị gia dụng và liên lạc trong nhà - được Apple định giá khoảng 350 USD.

Ban đầu, sản phẩm dự kiến ra mắt tháng 3/2025 cùng Siri phiên bản mới tích hợp AI, nhưng đã dời sang mùa xuân 2026 do phần mềm bị trì hoãn.

Apple cũng đang phát triển hai phiên bản: một mẫu để bàn (mã J490) gắn màn hình trên loa, cùng một mẫu treo tường (mã J491). Cả hai sẽ được trang bị camera FaceTime và giao diện phần mềm có khả năng tự động điều chỉnh tùy theo người sử dụng.

Phần mềm này có thể nhận diện người dùng khi họ tiến lại gần màn hình, tương tự tính năng thích ứng trên các mẫu Echo mới nhất của Amazon. Theo Bloomberg, dự án bắt đầu từ năm 2023.

Trong khi đó, robot để bàn của Apple - thiết bị có thể xoay màn hình theo người dùng, đặt trong không gian làm việc hoặc bếp - dự kiến ra mắt năm 2027.

Ngoài ra, công ty cũng đang phát triển một cánh tay robot phục vụ sản xuất và nghiên cứu các mẫu robot di động tương tự Amazon Astro.

Bên cạnh khả năng di chuyển và phiên bản Siri mới tương tác tự nhiên hơn, mẫu robot để bàn của Apple sẽ sở hữu màn hình khoảng 9 inch - tương đương kích thước của một chiếc iPad.

Cả hai thiết bị này sẽ sử dụng tấm nền LCD giá rẻ do công ty Tianma Microelectronics cung cấp, thay vì công nghệ màn hình tiên tiến nhất của Apple hiện nay.

(Theo Bloomberg)