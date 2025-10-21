Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, iPhone 17 - ra mắt tháng 9 - bán chạy hơn 14% so với iPhone 16 trong 10 ngày đầu tiên mở bán tại hai thị trường này.

iPhone Air "cháy hàng" tại Trung Quốc. Ảnh: G’Ace International

Chuyên gia phân tích cấp cao Mengmeng Zhang nhận định: “Phiên bản iPhone 17 cơ bản có sức hút lớn với người tiêu dùng, mang lại giá trị vượt trội so với số tiền bỏ ra. Con chip mạnh hơn, màn hình cải tiến, dung lượng lưu trữ lớn hơn, camera selfie nâng cấp - tất cả vẫn ở mức giá như năm ngoái. Rõ ràng, đây là lựa chọn không cần đắn đo, đặc biệt khi đi kèm các ưu đãi và mã giảm giá”.

Nhà đầu tư cũng tỏ ra lạc quan trước triển vọng doanh thu vượt kỳ vọng của Apple. Loop Capital đã nâng xếp hạng cổ phiếu Apple từ “giữ” lên “mua”, đồng thời tăng giá mục tiêu lên 315 USD/cổ phiếu, từ mức 226 USD trước đó.

Theo chuyên gia Ananda Baruah của Loop Capital, tiềm năng tăng trưởng của Apple vẫn còn đáng kể đến năm 2027.

Tuần trước, CEO Tim Cook đã đến thăm nhân viên và làm việc với các quan chức chính phủ Trung Quốc, đồng thời xuất hiện tại sự kiện ra mắt iPhone Air - sản phẩm được ghi nhận “cháy hàng” trong vài phút sau khi mở bán.

Nhà phân tích Amit Daryanani của Evercore cũng nhận định sự phổ biến của iPhone Air tại Trung Quốc có thể thúc đẩy giá cổ phiếu Apple và ông vẫn duy trì khuyến nghị “mua” đối với mã này. Evercore dự đoán Apple sẽ báo cáo kết quả quý 9 khả quan trong báo cáo lợi nhuận sắp tới.

Dù trải qua một năm biến động, cổ phiếu Apple vẫn tăng 5% từ đầu năm 2025 – thấp hơn các “ông lớn” nhóm Magnificent 7 như Nvidia, Meta, Microsoft và Alphabet nhưng đã bật tăng 24% chỉ trong 3 tháng gần đây.

(Theo CNBC)