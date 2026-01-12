Hiện nay, để sở hữu một chiếc BMW X5 đời mới, người mua tại Ấn Độ phải chi khoảng 1,31 crore rupee (khoảng 3,9-4 tỷ đồng). Tuy nhiên, với những chủ xe đang sử dụng BMW X5 đời 2015, việc bán xe cũ với giá chỉ bằng chưa tới một phần tư ban đầu để đổi sang xe mới là điều không mấy hấp dẫn. Thay vào đó, nhiều người lựa chọn nâng cấp xe cũ bằng gói bodykit và nội thất độ, với chi phí thấp hơn rất nhiều nhưng vẫn mang diện mạo như xe đời mới.

Mới đây, xưởng độ xe nổi tiếng Autorounders đã đăng tải video trên YouTube, ghi lại quá trình biến một chiếc BMW X5 đời 2015 (thế hệ F15) thành phiên bản 2025 hoàn toàn mới. Autorounders được biết đến là một trong những xưởng độ cao cấp tại Ấn Độ, chuyên “hô biến” xe cũ thành xe mới với chất lượng hoàn thiện cao.

Theo chia sẻ của chủ xưởng, chiếc BMW X5 được nâng cấp bằng bộ bodykit nhập khẩu, giúp thay đổi gần như toàn bộ diện mạo. Các hạng mục được thay thế gồm: nắp ca-pô, cản trước, đèn LED, lưới tản nhiệt và vè bánh xe. Phía sau, xe cũng được thay mâm hợp kim mới, cản sau và cụm đèn hậu.

Ngoài ra, chủ xe còn lựa chọn đổi màu sơn hoàn toàn, với tông xanh đặc trưng của BMW. Bộ bodykit này được nhập từ Trung Quốc, nhưng theo Autorounders, trước khi nhập khẩu, họ trực tiếp đến nhà máy để kiểm tra chất lượng, chỉ chọn những bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thiện cao.

Trong video, chiếc BMW X5 được tháo rời nhiều chi tiết ngoại thất để lắp thử các bộ phận mới, kiểm tra khe hở thân xe và độ khớp. Đáng chú ý, độ hoàn thiện của bodykit được đánh giá gần như hoàn hảo. Sau khi hoàn tất phần thân vỏ, xe được đưa vào buồng sơn để hoàn thiện lớp sơn mới.

Sau khi lắp ráp hoàn chỉnh, chiếc BMW X5 mang diện mạo không khác gì xe mới xuất xưởng. Sự khác biệt trước và sau khi nâng cấp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Không chỉ ngoại thất, toàn bộ nội thất cũng được làm mới. Xe được bọc lại bằng da Nappa cao cấp nhập khẩu từ Italy, với thiết kế và đường chỉ may mô phỏng đúng phong cách nguyên bản của BMW. Ngoài ra, xưởng còn trang bị màn hình Android cỡ lớn trên táp-lô, cần số pha lê và hai màn hình giải trí cho hàng ghế sau.

Trong bối cảnh giá ô tô, đặc biệt là xe sang ngày càng tăng cao, việc nâng cấp xe cũ bằng bodykit chất lượng cao được xem là giải pháp hợp lý với nhiều người. Phương án này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí so với việc bán xe cũ rồi mua xe mới, nhất là khi xe sang thường mất giá nhanh, có thể tới 50% chỉ sau vài năm sử dụng.

Vì vậy, trào lưu “độ xe cũ thành xe mới” đang ngày càng được ưa chuộng, nhất là với những mẫu xe cao cấp như BMW X5.

Theo Cartoq

