Không ít đại gia Việt chi tiền tỷ để nâng cấp chiếc xe sang của họ, với nhiều gói độ có giá từ 1-2 tỷ đồng hay thậm chí lên tới 3-4 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị những chiếc xe này không hề rẻ, khi đều có giá từ vài tỷ hoặc hàng chục tỷ đồng. Điển hình như một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 trị giá hơn 20 tỷ đồng của đại gia Hà Nội được nâng cấp gói độ có giá hơn 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, không ít chủ xe sang giá rẻ cho thấy mức độ chịu chi không kém. Mới đây, chủ nhân một chiếc Audi A5 2015 đã chi khoảng 200 triệu để làm mới toàn bộ chiếc xe với giao diện bắt mắt hơn. Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, những chiếc A5 bản Sportback cùng đời 2015 trên thị trường hiện có giá bán quanh mức 600 triệu đồng. Như vậy, tiền độ xe đã chiếm tới 1/3 giá trị xe.

Anh Nguyễn Xuân Phú - đại diện đơn vị độ xe - cho biết, chi phí nâng cấp xe còn phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của khách hàng. Đơn cử như chủ nhân chiếc A5 này chọn độ lại bodykit của mẫu Audi RS5 2022 và bọc lại da mới cho nội thất cùng 1 số phụ kiện thêm. Đây là sản phẩm khá đặc biệt, bởi dòng RS5 hiện chưa được phân phối chính hãng ở nước ta. Ước tính, giá mẫu Audi RS5 sau thuế lên tới 5 tỷ đồng.

Phần đầu xe thay đổi hoàn toàn với đường nét góc cạnh. Mặt ca-lăng gồm nhiều thanh nan ngang và mạ crôm viền xung quanh đổi sang mặt ca-lăng với các mắt lưới đan xen, sơn màu đen và gắn huy hiệu RS. Cản trước vốn đơn điệu, sau khi nâng cấp có thêm hai hốc gió lớn và khe gió.

Để tạo sự liền mạch với cụm đèn mới cùng cản trước, hai bên tai xe và nắp ca-pô được thay mới. Nắp ca-pô của mẫu Audi RS5 thêm 4 đường gân lớn nối liền với lưới tản nhiệt, trong khi nguyên bản chỉ đơn giản với 2 đường gân.

Phần đuôi xe thay cản sau và cụm đèn hậu mới. So với mẫu A5, cản sau của mẫu RS5 giúp xe thêm hầm hố nhờ bộ khuếch tán và khe gió giả kéo dài. Hệ thống ống xả nằm đối xứng hai bên bổ sung chụp ống xả cỡ lớn. Đèn hậu dạng LED mang giao diện mới nhưng giữ nguyên kiểu dáng như nguyên bản, dù mẫu RS5 2022 đã dùng thiết kế đèn mới.

Cụm đèn chiếu sáng “zin” của xe dùng loại đèn xenon, do đó chủ xe chọn nâng cấp lên loại đèn LED Matrix cao cấp, mang thiết kế thanh mảnh, sắc sảo của mẫu Audi RS5 2019. Bộ đèn LED mới cho khả năng chiếu sáng với vùng sáng rộng hơn, tránh gây chói cho người đi đối diện và một số công nghệ khác.

Bộ mâm 5 chấu đơn kích thước 17 inch của xe không thay đổi, sơn màu đen bóng nhằm tạo sự đồng nhất với ngoại thất xe. Nổi bật bên trong là cùm phanh màu đỏ tươi.

Do đã trải qua 10 năm sử dụng, chiếc Audi A5 Sportback 2015 được bọc lại ghế ngồi bằng da màu cam. Các vị trí cột A, B, C và trần xe bọc da lộn với màu tương tự, mang đến không gian nội thất tươi mới hơn. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 10 loa tiêu chuẩn.

Vô-lăng tròn 3 chấu ban đầu đã nâng cấp lên vô-lăng S line của Audi, được cắt đáy để tạo cảm giác cầm nắm khi lái tốt hơn. Màn hình giải trí trung tâm 7 inch của xe được thay bằng màn hình giải trí Android kích thước lớn hơn. Chi phí để nâng cấp toàn bộ nội thất xe ước tính khoảng hơn 50 triệu đồng.

Audi A5 Sportback 2015 bán tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng I4 (4 xi-lanh) tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 211 mã lực trong dải vòng tua 4.300-6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.500-4.200 vòng/phút. Xe có thể bứt tốc 0-100 km/h trong 6,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 241 km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp khoảng 7 lít/100 km, đô thị khoảng 9 lít/100 km và cao tốc chỉ gần 6 lít/100 km. Thực tế, với điều kiện vận hành tại Việt Nam, con số trên có thể tăng nhẹ.

