Trên kính lái các xe đều có giấy ghi rõ “On Army Duty” (Xe làm nhiệm vụ quân đội), qua đó chấm dứt các tranh luận về nguồn gốc của dòng Fortuner đặc biệt này.

Những hình ảnh được đăng tải bởi Auto Journal India cho thấy hai chiếc Fortuner dừng trên đường và một số xe khác trong bãi đỗ riêng. Tất cả đều được phủ sơn xanh mờ (matte olive), đi kèm thang kim loại bên hông và hệ thống anten vệ tinh gập cỡ lớn trên nóc – chi tiết vốn chỉ xuất hiện trên xe chuyên dụng.

Theo truyền thông Ấn Độ, số Fortuner nói trên thuộc Corps of Signals – lực lượng đảm trách hệ thống thông tin, truyền dẫn, liên lạc và kết nối vệ tinh của lục quân. Các xe sẽ đảm nhiệm thiết lập mạng liên lạc dã chiến, truyền dữ liệu thời gian thực và đảm bảo thông tin mã hoá an toàn trên chiến trường.

Khoang nội thất hiện chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng sẽ bố trí giá thiết bị, bảng điều khiển liên lạc, bộ lưu điện, radio quân sự và hệ thống truyền dẫn chuyên dụng. Bên ngoài, xe dùng mâm xám đậm, các chi tiết đều sơn tối màu để giảm mức phản xạ ánh sáng.

Quân đội Ấn Độ lựa chọn biến thể Fortuner Sigma 4, trang bị hệ dẫn động 4 bánh – phù hợp tác chiến địa hình. Một chi tiết đáng chú ý là hệ thống lọc hạt DPF được cho là đã loại bỏ nhằm tăng độ bền và hạn chế lỗi trong điều kiện khắc nghiệt.

Fortuner vẫn sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.8L, công suất 204 mã lực, mô-men xoắn tối đa 420 Nm (bản số sàn) hoặc 500 Nm (bản số tự động). Không có dấu hiệu cho thấy quân đội nâng cấp hiệu năng động lực.

Trước Fortuner, Toyota từng cung cấp bán tải Hilux cho quân đội Ấn Độ để làm xe trinh sát, chẩn đoán dã chiến và phản ứng nhanh. Cả Hilux và Fortuner đều dùng chung khối động cơ 2.8L của hãng.

Gần đây, mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh một biến thể Fortuner bọc thép, gắn cản sắt và lưới thép bảo vệ cửa kính, nghi dùng trong quân đội, nhưng nguồn gốc chưa được xác thực và không phải tại Ấn Độ.

Theo Cartoq