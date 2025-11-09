Mercedes-AMG G 63 từ lâu đã được nhiều đại gia Việt ưa chuộng, với số lượng lên tới trăm chiếc nhập khẩu về nước ta thông qua đơn vị tư nhân và đại lý chính hãng. Không ít xe trong số đó nâng cấp các gói độ đến từ một số thương hiệu nổi tiếng, riêng hãng độ Brabus được ưa chuộng hơn cả.

Chiếc G 63 này đặc biệt hơn khi được chủ xe chọn nâng cấp bộ bodykit đến từ thương hiệu của Nga - TopCar Design. Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, chiếc xe thuộc đời 2021, nhập khẩu tư nhân và có giá lăn bánh hơn 13 tỷ đồng khi mua mới. Chủ nhân đầu tiên của xe là một người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe motor phân khối lớn, đồng thời là người bỏ tiền độ lại xe.

Đây là một trong số vài chiếc G 63 hiếm hoi ở nước ta nâng cấp gói độ TopCar, với giá trị lên tới gần 1 tỷ đồng. Tất cả các chi tiết đều làm bằng sợi carbon, giúp tăng tính thẩm mỹ hơn cho chiếc xe. Tính thêm một số phụ kiện khác, tổng số tiền chủ xe chi ra để nâng cấp cho xe lên tới hơn 1,3 tỷ đồng, tương đương giá bán lẻ một chiếc SUV cỡ D như Ford Everest, Hyundai Santa Fe hay Toyota Fortuner.

Phần đầu xe trở nên hầm hố hơn với bộ líp cản trước kèm các khe gió chia nhỏ. Hai miếng ốp trên cản trước cũng thay từ loại bằng nhựa sang loại làm từ chất liệu carbon. Nắp ca-pô thay mới hoàn toàn, mang thiết kế gân guốc hơn, đi kèm các khe hút gió nhỏ. Riêng ba phụ kiện này đã có giá hơn 350 triệu đồng.

Đuôi xe thay đổi nhẹ nhàng với bộ líp cản sau tích hợp bộ khuếch tán, tạo hình hốc gió giả nằm hai bên. Tương tự cản trước, hai miếng ốp nhỏ trên cản sau cũng thay sang loại làm bằng sợi carbon. Bên trên phần mui, chủ xe chỉ chọn trang bị thêm cánh gió và không có bộ đèn LED như nhiều chiếc G 63 thường độ, giúp xe thêm phần thể thao.

Để tạo dấu ấn cho gói độ, TopCar Design đã thêm logo của hãng trên ốp ngoài bánh xe dự phòng bằng sợi carbon: biểu tượng con cá mập. Chi tiết này được hãng đưa làm tùy chọn logo trên mặt ca-lăng. Hai chi tiết này có giá quy đổi gần 80 triệu đồng, ngang ngửa giá “đập hộp” một chiếc Honda SH 125i bản tiêu chuẩn.

Ốp gương và thanh ốp trên trụ C do hãng độ nước Nga sản xuất cũng đắt đỏ không kém, với giá niêm yết 1.500 Euro (khoảng 46 triệu đồng). Ngoài ra, các chi tiết khác trong nội thất làm bằng sợi carbon có giá lên tới 4.000 Euro (hơn 121 triệu đồng).

Bộ mâm 5 chấu nguyên bản trên chiếc SUV thể thao thay bằng bộ la-zăng đa chấu kích thước 23 inch, sơn màu vàng đồng bắt mắt và sản xuất bởi thương hiệu Avant Garde. Tham khảo trên một trong web tại Mỹ, giá bán bộ mâm này có giá lên tới hơn 10.000 USD (tương đương khoảng 260 triệu đồng). Bên trong nổi bật với cùm phanh màu đỏ.

Hệ thống ống xả tiêu chuẩn của xe vốn cho ra âm thanh khá trầm. Vì vậy, chủ xe chọn cách nâng cấp lên ống xả thể thao do hãng ống xả Akrapovic trứ danh sản xuất, cho ra âm thanh đanh thép và uy lực hơn, đồng thời giảm trọng lượng 9,9 kg so với ống xả “zin”. Trong bảng tùy chọn của TopCar, món đồ này có giá 11.250 Euro (quy đổi gần 350 triệu đồng).

“Trái tim” của Mercedes-AMG G 63 là cỗ máy V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh 4Matic cùng hộp số tự động 9 cấp. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trên mẫu SUV thể thao này ở mức 13,1 lít/100 km đường hỗn hợp và tăng lên 16,8 lít/100 km đường đô thị. Thực tế, khi xe di chuyển trong phố có thể tốn tới gần 20 lít/100 km.

Mercedes-AMG G 63 không chỉ được các đại gia Việt ưa chuộng. Nhiều ca, nghệ sĩ đã từng và đang sở hữu mẫu SUV hạng sang này như ca sĩ Sơn Tùng M-TP, ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Hiền Hồ, ca sĩ Đoàn Di Băng,… Một số người chơi xe có tiếng cũng sử dụng G 63, có thể kể đến doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đô la), doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh “Nhựa”),…

