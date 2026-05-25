Bộ ảnh kỷ yếu trong trang phục truyền thống đồng bào Bru Vân Kiều khiến cộng đồng mạng thích thú. (Ảnh: CSCC)

Những ngày qua, bộ ảnh kỷ yếu của cô, trò Trường Mầm non Vĩnh Hà, xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, xuất hiện thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cô Lê Thị Linh, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc thực hiện chụp ảnh kỷ yếu cho khối học sinh 5 tuổi được thực hiện vào giữa tháng 5.

Ngày 19/5, bộ ảnh kỷ yếu được đưa lên trang thông tin của trường. Ngay sau đó, bộ ảnh của cô, trò nhà trường lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng.

Những khuôn hình bình dị, chân thực mang đậm nét văn hóa truyền thống. (Ảnh: CSCC)

Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh các em nhỏ, trong trang phục truyền thống, hồn nhiên vui đùa giữa núi rừng, khe suối và nhà sàn thanh bình.

Điều tạo nên sức hút đặc biệt của bộ ảnh không nằm ở kỹ thuật dàn dựng công phu. Tất cả đều rất gần gũi, bối cảnh là Suối Tiên gần trường học, là những ngôi nhà sàn của đồng bào Bru Vân Kiều ở thôn Khe Hói Trù.

Nhân vật chính là 31 em học sinh lớp mẫu giáo lớn chuẩn bị chia tay bậc học mầm non. Nhưng chính sự giản dị ấy lại tạo nên dấu ấn đậm nét về văn hóa truyền thống của đồng bào Bru Vân Kiều.

Không cần sân khấu cầu kỳ, bộ ảnh kỷ yếu của cô và trò Trường Mầm non Vĩnh Hà vẫn tạo được dấu ấn riêng, bằng giá trị văn hóa chân thật. (Ảnh: CSCC)

Trong từng khuôn hình, những em nhỏ mang gùi, đeo vòng cườm, mặc váy áo truyền thống với gam màu đỏ, đen đặc trưng của đồng bào Bru Vân Kiều. Các em ngồi bên bếp lửa, nắm tay nhau bên dòng suối, vui đùa trước hiên nhà sàn.

Tất cả tạo nên một không gian văn hóa đậm đậm chất đại ngàn Trường Sơn.

Cô và trò trong trang phục truyền thống. (Ảnh: CSCC)

Nhiều cư dân mạng nhận xét, đây không chỉ là một bộ ảnh kỷ yếu thông thường, mà là một “bộ nhận diện văn hóa” đầy cảm xúc.

Đáng chú ý, toàn bộ trang phục của các con đều do các cô giáo của trường tự tay chỉnh sửa cho phù hợp với vóc dáng học sinh mầm non. Dù được thu nhỏ kích cỡ, trang phục vẫn giữ nguyên bố cục màu sắc, hoa văn và kiểu dáng truyền thống của đồng bào Bru Vân Kiều.

Sự chỉn chu ấy, cho thấy tâm huyết của tập thể giáo viên trong việc truyền tải đúng tinh thần văn hóa dân tộc.

Không chỉ là lưu lại những khoảnh khắc đẹp về tuổi thơ, bộ ảnh còn góp phần giáo dục tinh thần yêu lao động cho học sinh. (Ảnh: CSCC)

Cô Lê Thị Linh, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hoạt động chụp ảnh kỷ yếu được tổ chức thường niên, với nhiều chủ đề khác nhau. Năm nay, nhà trường thống nhất lựa chọn chủ đề bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Bru Vân Kiều, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Trang phục vẫn giữ nguyên bố cục màu sắc, hoa văn và kiểu dáng truyền thống của đồng bào Bru Vân Kiều (Ảnh: CSCC)

Theo cô Linh, đây không chỉ là hoạt động lưu giữ kỷ niệm cho học sinh cuối cấp mầm non mà còn là một hình thức giáo dục văn hóa địa phương trực quan, sinh động cho học sinh ngay từ bậc mầm non.

“Nhà trường mong muốn thông qua hoạt động này giúp trẻ thêm yêu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình. Đây cũng là cách thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương”, hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Hà chia sẻ.

Ghi lại những công việc thường ngày trong đời sống giúp học sinh thêm yêu bản làng. (Ảnh: CSCC)

Trường Mầm non Vĩnh Hà hiện có 136 học sinh, trong đó khoảng 50% là người Bru Vân Kiều. Với đặc thù là trường học vùng đồng bào DTTS, việc đưa văn hóa địa phương vào hoạt động giáo dục được xem là hướng đi thiết thực.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, bộ ảnh được chụp vào đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó lan tỏa thông điệp về tình cảm son sắt của đồng bào Bru Vân Kiều đối với Bác, cũng như niềm tự hào khi được mang họ Hồ.

Nét hồn nhiên của các em đã chạm tới cảm xúc của nhiều người. (Ảnh: CSCC)

Cũng theo lời chia sẻ của cô hiệu trưởng, ý tưởng thực hiện bộ ảnh cũng gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bến Quan về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng thời, phù hợp với định hướng của chương trình giáo dục mầm non trong việc lồng ghép văn hóa địa phương vào hoạt động dạy học.

Bộ ảnh được một thầy giáo dạy môn Mỹ thuật ở xã Bến Quan chụp. Được biết, chụp ảnh là nghề "tay trái" của thầy. Trong nhiều năm qua, thầy đã chụp ảnh kỷ yếu cho các trường học trên địa bàn.