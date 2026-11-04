Theo đại diện VKS, Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các đồng phạm đã xây dựng một quy trình lừa đảo như kịch bản nhiều lớp, phối hợp chặt chẽ, từ khâu tiếp cận, tạo niềm tin đến giai đoạn chiếm đoạt tài sản.

Sáng nay (4/11), phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hơn 900 nhà đầu tư do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu bước sang phần tranh luận.

Đại diện VKS ngoài đề xuất mức án dành cho 188 bị cáo, cũng đưa ra quan điểm luận tội, chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi của nhóm bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên toà xét xử vụ án. Ảnh: CTV

Theo đại diện VKS, trong vụ án này, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn dụ dỗ những người bị hại bỏ tiền đầu tư vào các sàn chứng khoán quốc tế, Forex, xây dựng một quy trình lừa đảo như kịch bản nhiều lớp, vận hành và phối hợp chặt chẽ với nhau, từ khâu tiếp cận, tạo niềm tin đến giai đoạn chiếm đoạt tài sản.

Đại diện VKS chỉ ra thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt của Mr Pips cùng các đồng phạm. Theo đó, bước đầu, bộ phận marketing triển khai quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội với những nội dung hấp dẫn, đánh vào tâm lý người xem như: đầu tư lợi nhuận cao, kiếm tiền tại nhà, chuyên gia quốc tế hỗ trợ 1-1... nhằm thu thập dữ liệu khách hàng.

Sau khi các nhà đầu tư để lại thông tin, các nhân viên kinh doanh phân loại, đánh giá mức độ tiềm năng và chuyển cho bộ phận kinh doanh.

Sau khi có được thông tin của các nhà đầu tư, dù không có kiến thức về tài chính, chứng khoán nhưng các nhân viên sale được đào tạo theo kịch bản có sẵn đã “vào vai” những người hiểu biết về các sàn giao dịch chứng khoán, Forex lớn để tiếp cận bị hại.

Nội dung trao đổi của các nhân viên được đào tạo chuẩn hóa bằng “Bộ bí kíp 168 câu hỏi" hướng dẫn hành vi dụ dỗ, lừa đảo. Các nhân viên của Mr Pips được đào tạo từ cách tiếp cận, tạo tình cảm đến dẫn dắt câu chuyện đầu tư.

Các bị cáo còn sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, đầu số điện thoại ẩn danh thông qua ứng dụng Zoiper để liên tục gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo với khách hàng. Quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Nội dung nói chuyện với các nhà đầu tư được các nhân viên chuẩn bị trước nội dung nên vô cùng tinh vi. Các nhân viên này nghiên cứu “Bộ bí kíp 168 câu hỏi" rồi đưa ra nhiều câu hỏi mời chào và dự kiến những tình huống bị hại có thể trả lời.

Với mỗi câu trả lời của bị hại, các đối tượng chuẩn bị từ 3-4 phương án đối đáp trở lên, nhằm dẫn dắt khiến bị hại khó có thể từ chối.

Sau đó, các bị cáo dụ dỗ bị hại tham gia các nhóm trên mạng xã hội như "Đầu tư thông minh 5.0 Victor", "Chiến lược đầu tư 4.0"... Thực chất, đây là những kịch bản lừa đảo được các bị cáo phối hợp dàn dựng một cách tinh vi, công phu.

Thao túng tâm lý các nhà đầu tư

Đại diện VKS chỉ ra thủ đoạn của nhóm lừa đảo khi hàng loạt tài khoản ảo đóng vai chuyên gia, nhà đầu tư thành công, liên tục đăng tải hình ảnh kinh doanh có lãi lớn, ảnh chụp màn hình giao dịch, biên lai chuyển tiền, video rút tiền thành công để tạo hiệu ứng đám đông và củng cố niềm tin cho bị hại.

Sau khi bao vây tâm lý, các bị cáo bắt đầu dẫn dắt bị hại tham gia giao dịch. Ở giai đoạn demo ban đầu, bị hại được hướng dẫn nạp một số tiền nhỏ để chơi thử và được cho thắng, thậm chí có thể rút tiền nhanh nhằm tạo cảm giác sàn giao dịch có uy tín.

Khi niềm tin được củng cố, các nhân viên bộ phận sale sẽ hướng dẫn bị hại tạo tài khoản trên sàn giao dịch, nạp tiền đầu tư, sau đó thông qua bộ phận support để chuyển thông tin của bị hại cho bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp theo.

Ở giai đoạn này, các bị cáo tiếp tục đóng giả chuyên gia, thúc đẩy bị hại tăng vốn bằng những lời mời chào về cơ hội đầu tư, thông tin nội bộ.

Và ngay khi bị hại nạp số tiền lớn, kịch bản đánh sập tài khoản được triển khai. Khi bị hại muốn rút tiền lãi, các đối tượng tư vấn giữ lại tiền để tham gia những cơ hội đầu tư lớn hơn hoặc sử dụng nhiều biện pháp trì hoãn việc rút tiền.

Đồng thời, các đối tượng đưa ra những lệnh giao dịch sai, tư vấn bị hại sử dụng đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản liên tục bị “cháy”, dẫn đến thua lỗ.

Lúc này, khi các nhà đầu tư bị rơi vào tâm lý sợ mất tiền, nhân viên của Mr Pips tiếp tục thao túng, trấn an và yêu cầu người bị hại nạp thêm tiền để “gỡ”. Đồng thời, các bị cáo cũng đặt ra những khoản phí không có thật như phí rút tiền, phí đẩy lệnh, thuế... Khi các nhà đầu tư bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền liên tục cho đến khi cạn kiệt tài chính.

Đến lúc họ không còn khả năng nạp tiền, tài khoản sẽ rơi vào trạng thái không thể đặt lệnh giao dịch hoặc bị khóa, và khi đó, nhân viên của Mr Pips sẽ đột nhiên “mất dạng”, không liên lạc được.