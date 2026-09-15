MS 2026.248

Hai cha con cùng mắc suy thận

Vừa trải qua ca ghép thận tại Bệnh viện Việt Đức, chàng trai Vũ Thành Long (SN 2001, ở thôn Cao Xá, xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng) trở về nhà, bắt đầu làm quen với cuộc sống sau ghép. Phía trước chàng trai 25 tuổi vẫn còn nhiều khó khăn khi gia đình đang phải gánh khoản nợ hơn 1 tỷ đồng sau ca phẫu thuật.

Năm 2020, ông Vũ Văn Quang (SN 1979), bố của Long, phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, người đàn ông trụ cột trong gia đình phải gắn bó với những buổi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Dù phần lớn chi phí lọc máu được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng mỗi tháng ông Quang vẫn phải dành khoảng 4 triệu đồng cho thuốc men hỗ trợ điều trị. Với gia đình thuộc diện hộ nghèo, đây là khoản chi không nhỏ.

Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, các con đang độ tuổi đi học, vì vậy, một mình bà Nguyễn Thị Huyền (vợ ông Quang) phải cố gắng làm việc để lo chữa bệnh cho chồng và nuôi các con ăn học.

Ai ngờ, vào tháng 9/2025, người con trai lớn Vũ Thành Long, khi đó đang là sinh viên năm cuối ngành Điện tử tự động hóa (Trường Đại học Sao Đỏ), bắt đầu xuất hiện tình trạng sưng phù mặt. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông Quang giục con đi khám. Tuy nhiên, vì không muốn bố mẹ thêm lo lắng, Long nhiều lần trì hoãn và nói: “Con vẫn khỏe, không sao đâu”.

Chỉ đến khi tình trạng phù mặt trở nên rõ rệt, vợ chồng ông Quang mới kiên quyết đưa Long đến Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng thận của Long suy giảm nghiêm trọng. Bác sĩ yêu cầu nhập viện cấp cứu.

Thương mẹ vốn vất vả vì bệnh tật của Bố, Long từng nghĩ đến việc xin về nhà để giảm gánh nặng chi phí. Tuy nhiên, trước cảnh báo của bác sĩ về tình trạng nguy hiểm, cậu quyết định ở lại điều trị.

Long vừa trải qua ca ghép thận với chi phí khoảng 1 tỷ đồng

Gia đình cho biết, những đợt nôn ói, mệt mỏi cùng tình trạng viêm màng bụng tái diễn khiến quá trình điều trị kéo dài. Sau đó, Long được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hải Dương để thuận tiện theo dõi và nhận dịch lọc hằng tháng, cùng nơi ông Quang đang điều trị. Chi phí thuốc men, viện phí trong thời gian lọc màng bụng của Long đã lên tới gần 100 triệu đồng.

Trước tình trạng sức khỏe của con, bà Huyền bàn bạc với chồng tìm cơ hội ghép thận cho Long. Tháng 8/2026, Long được chuyển đến Trung tâm Ghép tạng (Bệnh viện Việt Đức). Ngày 10/8/2026, ca ghép thận được thực hiện. Đến ngày 24/8/2026, Long xuất viện.

Sau ca ghép, Long không còn phải thực hiện các chu kỳ lọc màng bụng như trước, nhưng phải tiếp tục dùng thuốc chống thải ghép và tái khám theo chỉ định. Trong khi đó, ông Quang vẫn phải chạy thận nhân tạo định kỳ.

Gia đình nghèo gánh khoản nợ tiền tỷ

Hai cha con cùng mắc suy thận khiến chi phí điều trị trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình.

Cả hai bố con đều mắc suy thận, ông Quang nhường cơ hội ghép thận cho con trai

Hiện, bà Huyền làm công nhân đóng gói, thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng. Khi có tăng ca, số tiền kiếm được thêm khoảng 1 triệu đồng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hai con trai. Long là con cả, còn em trai Vũ Hoàng Phúc (SN 2008) vừa học hết lớp 12 đã phải nghỉ học vì gia đình không đủ khả năng lo học phí. Đến nay, Phúc vẫn chưa tìm được việc làm.

Theo gia đình, chi phí ca ghép thận của Long gần 1 tỷ đồng. Không có khoản tích lũy, vợ chồng ông Quang phải vay mượn người thân, họ hàng để lo cho con. Cộng với gần 100 triệu đồng tiền lọc màng bụng trước đó và các khoản thuốc men hằng tháng của ông Quang, tổng số nợ gia đình phải gánh đã vượt 1 tỷ đồng.

Gia đình ông Quang thuộc diện hộ nghèo ở địa phương

Ở tuổi 25, khi đáng lẽ đã có thể bắt đầu công việc sau khi tốt nghiệp đại học, thì Long đang tập làm quen với cuộc sống sau ghép thận. Phía sau chàng trai trẻ là người mẹ vẫn phải đi làm để trang trải sinh hoạt, chăm sóc gia đình và trả dần các khoản nợ.

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân Vũ Thành Long, 25 tuổi, phát hiện suy thận giai đoạn cuối vào tháng 9/2025, phải lọc máu định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Bố bệnh nhân cũng mắc suy thận, đang chạy thận nhân tạo. Vừa qua, Long được ghép thận với chi phí khoảng 1 tỷ đồng. Sau ghép, bệnh nhân cần sử dụng thuốc chống thải ghép, chi phí điều trị còn nhiều, rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp hai cha con ông Vũ Văn Quang và Vũ Thành Long có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.248 (cha con ông Quang và Long) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Huyền (mẹ của Long) theo địa chỉ: Thôn Cao Xá, xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng. Số điện thoại: 0368919833.

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