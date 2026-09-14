MS 2026.247

Cha khuyết tật chăm con trai bệnh tật

Trưa muộn, căn nhà cấp bốn ở xóm 5 (xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) khóa trái cửa. Bên trong, cậu bé Nguyễn Duy Chinh (8 tuổi) mắc bệnh bại não, nằm trên chiếc võng.

Anh Nguyễn Duy Bạn (41 tuổi), bố Chinh, vừa đi bộ ra cửa hàng tạp hóa trước nhà mua thức ăn. Vài phút sau, anh trở về với bó rau xanh và mấy miếng đậu phụ trên tay, vội mở cửa bước vào.

Bà Hân chuẩn bị cơm trưa cho hai bố con anh Bạn

Dưới bếp, bà Nguyễn Thị Hân (81 tuổi), bà nội Chinh, lúi húi chuẩn bị bữa cơm.

“Ngày trước cháu còn nhỏ, tôi còn có thể trông nom, chăm sóc được. Giờ cháu lớn, khỏe hơn, mỗi khi lên cơn lại chạy nhảy, phá đồ đạc, tôi không giữ nổi. Bố cháu chỉ đi ra ngoài một lát, đành phải khóa cửa để cháu không chạy ra đường”, bà Hân nói.

Anh Bạn là con út trong gia đình có 8 anh em. Từ khi sinh ra, anh đã bị khuyết tật ở lưng nhưng không có điều kiện thăm khám, chữa trị. Học hết lớp 9, anh nghỉ học, ở nhà làm nông phụ giúp gia đình.

Bị khuyết tật ở lưng, anh Bạn không thể lao động nặng, ở nhà trông con trai bệnh tật

Sau đó, anh vào Bình Dương làm công nhân. Tại đây, anh gặp và kết hôn với chị Nguyễn Thị Vinh, người cùng quê. Hai vợ chồng lần lượt có hai con là Nguyễn Thị Bảo Ngọc (15 tuổi) và Nguyễn Duy Chinh.

Năm 2019, gia đình anh Bạn đưa các con về quê, sống cùng bà Hân trong căn nhà được địa phương hỗ trợ xây dựng.

Nếu Ngọc khỏe mạnh, phát triển bình thường thì Chinh lại chịu nhiều thiệt thòi ngay từ những tháng đầu đời.

“Chinh được khoảng 2 tháng thì bắt đầu có biểu hiện động kinh, co giật. Vợ chồng tôi đưa con đi bệnh viện thăm khám, nhưng điều trị mãi bệnh vẫn không thuyên giảm”, anh Bạn kể.

8 tuổi nhưng Chinh vẫn chỉ như một đứa trẻ nhỏ. Con không nói được, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đều cần người chăm sóc.

“Gần như tôi không thể rời mắt khỏi con. Cháu không nói được nên nhiều lúc bức bối, khó chịu rồi tự đánh mình. Có những lúc lên cơn động kinh, cháu phá đồ đạc, chạy ra khỏi nhà”, anh Bạn chia sẻ.

Chinh thường xuyên lên cơn động kinh. Đã 8 tuổi nhưng không nói được, mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh cá nhân của Chinh đều cần người chăm sóc

Căn bệnh của con trai khiến việc chăm sóc càng trở nên khó khăn, trong khi bản thân anh Bạn cũng không có khả năng lao động. Do bị khuyết tật ở lưng, anh thường xuyên đau nhức, phải sử dụng thuốc giảm đau.

Mỗi khi Chinh lên cơn động kinh, anh Bạn cố gắng giữ con, tìm cách để cậu bé không tự làm mình bị thương. Khi không thể kiểm soát, anh buộc phải khóa cửa và ở bên cạnh theo dõi con.

Vợ mắc bệnh thận vẫn phải đi làm

Không thể lao động, anh Bạn ở nhà chăm con, còn chị Vinh trở thành trụ cột chính của gia đình. Anh Bạn cho biết, mặc dù chị Vinh mắc bệnh thận nhưng vẫn cố gắng làm công nhân tại một công ty da giày trên địa bàn, với mức lương khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. Sức khỏe yếu, ban đêm chị thường xuyên phải thức dậy nhiều lần vì bệnh.

Anh Bạn mong có sức khoẻ để đồng hành cùng con

Hiện anh Bạn được hưởng chế độ trợ cấp khuyết tật 500 nghìn đồng/tháng. Số tiền này chỉ đủ để anh mua thuốc điều trị bệnh ở lưng. Còn bé Chinh được hưởng trợ cấp 1,2 triệu đồng/tháng.

Gia đình anh đang sống cùng bà Hân trong căn nhà đã xuống cấp, mỗi khi mưa xuống lại dột. Người đàn ông cho biết, điều anh lo lắng nhất là sức khỏe của con, nhất là những lúc Chinh lên cơn động kinh. Anh chỉ mong vợ chồng có đủ sức khỏe để tiếp tục ở bên chăm sóc con.

Trung tá Nguyễn Đình Cường, Trưởng Công an xã Thần Lĩnh, xác nhận gia đình anh Nguyễn Duy Bạn thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Anh Bạn bị khuyết tật, vợ mắc bệnh thận, con trai bị bại não.

"Trước hoàn cảnh của gia đình, địa phương hỗ trợ 70 triệu đồng, dự kiến sang tháng tới sẽ dựng căn nhà mới, giúp gia đình có chỗ ở an toàn, tránh mưa bão", Trưởng Công an xã Thần Lĩnh cho hay.

Dù được hỗ trợ nhà ở song cuộc sống của gia đình anh Bạn vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi bản thân anh bị khuyết tật, không có khả năng lao động; vợ mắc bệnh thận; con trai bị bại não. Gia đình anh rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp gia đình anh Nguyễn Duy Bạn có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.247 (gia đình anh Nguyễn Duy Bạn) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Nguyễn Duy Bạn theo địa chỉ: xóm 5, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0816254095.

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