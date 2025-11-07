Các em học sinh thích thú khi được tìm hiểu về Luật Nghĩa vụ quân sự

Trong buổi tuyên truyền, các em học sinh Trường THCS Thuận Yên phường Tô Châu (An Giang) đã được nghe giới thiệu và trao đổi nhiều nội dung thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học đường, như: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng, công tác phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường thông qua hình thức trình bày trực quan, sinh động, kết hợp minh họa thực tế và tương tác hỏi đáp. Qua đó, buổi tuyên truyền đã thu hút sự quan tâm, hào hứng của đông đảo các em học sinh tích cực tham gia.

Em Phan Thị Yến Sa, học sinh lớp 6/1, chia sẻ: “Buổi tuyên truyền giúp chúng em hiểu rõ hơn về những quy định pháp luật, nhất là các vấn đề gần gũi như phòng chống ma túy, bạo lực học đường và nghĩa vụ quân sự. Em mong rằng nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này, để chúng em được học hỏi và rèn luyện thêm kỹ năng sống”.

Theo Ban tổ chức, hoạt động tuyên truyền pháp luật lần này không chỉ trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về pháp luật, mà còn góp phần hình thành ý thức tuân thủ, tinh thần trách nhiệm của công dân tương lai đối với Tổ quốc. Qua đó, giúp các em nhận thức rõ hơn vai trò, nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, góp phần phòng ngừa các tệ nạn xã hội ngay từ trong nhà trường.

Với nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, đã thu hút các em tham gia tích cực

Thượng úy Huỳnh Thanh Phong - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 519, cho biết: “Việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh trên địa bàn là một trong những nội dung mới được đơn vị triển khai theo Đề án Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học, tổ chức thêm nhiều buổi tuyên truyền, nhằm lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật đến giới trẻ”.

Hoạt động tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS Thuận Yên là một trong những mô hình cụ thể, thiết thực nhằm phát huy vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong công tác giáo dục thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” gần gũi, thân thiện, đồng hành cùng học sinh, nhà trường trong sự nghiệp trồng người.