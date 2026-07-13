Đoạn video ghi lại khoảnh khắc bố chồng lặng lẽ treo đồ ăn trên chiếc xe máy điện dựng trước cửa nhà con dâu cũ thu hút hơn 4 triệu lượt xem cùng nhiều lượt tương tác trên TikTok.

Video sau đó được nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ. Người dùng mạng để lại bình luận bày tỏ sự xúc động trước mối quan hệ tốt đẹp, văn minh giữa bố mẹ chồng và nàng dâu cũ.

Khoảnh khắc xúc động, bố chồng cũ lặng lẽ treo đồ ăn trước cửa nhà con dâu. Nguồn: NVCC

“Mối quan hệ hai bên trước đó có lẽ rất tốt đẹp nên sau khi tan vỡ mới có thể cư xử văn minh thế này”; “Nàng dâu phải thế nào thì mới được bố mẹ chồng cũ yêu thương như vậy”; “Hôn nhân đổ vỡ, thiệt thòi nhất là những đứa trẻ. Người lớn có thể cư xử nhẹ nhàng với nhau, sự thiệt thòi ấy cũng bớt đi phần nào”... là một số bình luận của cộng đồng mạng.

Chị Vân Anh (SN 1993, hiện sống ở Hưng Yên) cho hay, chị là người chia sẻ đoạn video này. Video được trích từ camera gia đình cách đây vài ngày.

“Khoảnh khắc trong video chỉ là một trong những ngày bình thường thôi vì cứ cách 1-2 ngày, bố chồng cũ của tôi lại đem đồ ăn lên và treo ở ngoài cổng như thế”, chị Vân Anh nói.

Chị Vân Anh kết hôn 14 năm trước. Năm 2025, chị ly hôn, hiện sống cùng hai con trai ở nhà riêng, cách nhà bố mẹ chồng cũ khoảng 5km.

Trước đây, chị từng có 7, 8 năm sống chung với bố mẹ chồng, sau đó mới xây nhà ra ở riêng. Mối quan hệ giữa bố mẹ chồng – nàng dâu vẫn luôn tốt đẹp.

Dù hôn nhân tan vỡ, mối quan hệ giữa chị và bố mẹ chồng cũ không có gì thay đổi. Đôi bên vẫn cư xử văn minh, chân thành và đầy yêu thương.

“Ông bà thường xuyên mang đồ ăn sang cho mẹ con tôi. Hôm nào mang đồ tươi như thịt, cá, ông sẽ gọi tôi ra lấy để cất vào tủ lạnh kẻo hỏng.

Còn hôm nào mang rau, hoa quả hay đồ khô, ông sẽ treo ở ngoài như trong video, bởi ông hay qua sớm, còn tôi thì thường ngủ dậy muộn nên ông không muốn gọi”, chị Vân Anh kể.

Lần gần nhất, chị Vân Anh được bố mẹ chồng cũ cho thịt bò và 1 quả sầu riêng. Trước đó, chị cũng nhiều lần nhận được quà quê của ông ngoại chồng như gà, rau, trứng, chuối... Từ những món quà bình dị, chị cảm thấy giữa các con và gia đình bên nội vẫn giữ được sự kết nối bền chặt.

Về phía mình, chị Vân Anh cũng giữ cách cư xử chuẩn mực với gia đình chồng cũ. Những dịp giỗ chạp hay lễ, Tết, chị vẫn ghé thăm bố mẹ chồng. Khi nhà chồng cũ có công việc, chị thường về trước 1 ngày để giúp đỡ và vắng mặt vào ngày chính để mọi người không khó xử.

“Tôi luôn biết ơn bố mẹ chồng, ơn nghĩa này tôi không biết trả sao cho hết.

Tôi nghĩ rằng, hôn nhân tan vỡ vốn dĩ đã rất buồn, các con cũng thiệt thòi. Nếu người lớn có thể cư xử nhẹ nhàng, văn minh với nhau thì bọn trẻ đỡ khổ phần nào”, chị Vân Anh nói.