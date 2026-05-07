10 năm được nhà chồng yêu thương

Cuộc đời chị Hương Lan (SN 1994, quê Phú Thọ) từng gặp nhiều trắc trở. Chị đã đi qua những tháng ngày suy sụp vì mất đi người bạn đời mình thương yêu, kính nể. Năm tháng ấy, tình thương và tấm lòng bao dung của bố mẹ chồng chính là ánh sáng soi đường cho chị vực dậy và bước tiếp.

Chị Lan kết hôn lần đầu vào năm 2014, nhà chồng cách nhà mẹ đẻ khoảng 50km.

Năm 2016, hai vợ chồng chạy xe máy từ quê xuống chỗ làm thì không may gặp tai nạn. Cú va chạm kinh hoàng khiến chồng chị mất tại chỗ, còn chị bị gãy xương đùi. Khi ấy, con gái đầu lòng của chị mới tròn 18 tháng tuổi.

Bố mẹ chồng cũ (áo vàng và áo xanh) lo cho chị Lan một hôn lễ chu toàn

Chị Lan được đưa vào viện cấp cứu và nằm điều trị 20 ngày. Gia đình hai bên giấu nhẹm chuyện chồng chị đã qua đời. Mỗi khi chị hỏi đến chồng, mọi người chỉ nói anh bị thương nặng, phải điều trị ở bệnh viện khác.

“Trong 20 ngày ấy, chỉ có mẹ đẻ và người thân hai bên thay phiên chăm sóc tôi. Bố mẹ chồng thi thoảng mới đưa con gái tôi vào thăm mẹ. Tôi đã cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành.

Ngày tôi được xuất viện, bố mẹ chồng xuống đón tôi về. Lúc này, mẹ chồng tôi mới nói: ‘Bây giờ mẹ nói với con chuyện này nhưng con phải bình tĩnh nhé. Chồng con mất rồi’. Khoảnh khắc ấy, tôi như muốn ngã quỵ”, chị Lan xúc động kể.

Nỗi đau mất chồng khiến chị Lan suy sụp. Suốt 9 tháng sau đó, chị không thể đi làm, cũng không muốn gặp ai. Bố mẹ chồng chị dù chịu nỗi đau mất con nhưng vẫn gắng gượng để làm chỗ dựa cho con dâu và cháu nội.

Mười năm trôi qua, mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian được bố mẹ chồng chăm sóc chu đáo, chị vẫn xúc động khôn nguôi.

“Khi mới xuất viện về nhà, tôi vẫn chưa đi lại được. Mẹ chồng lo liệu mọi sinh hoạt của tôi, từ cơm nước, tắm gội đến giặt giũ. Thời đó còn khó khăn, nhà chưa có máy giặt, quần áo của tôi mẹ đều giặt bằng tay”, chị Lan kể.

Thương bố mẹ và con gái, chị Lan quyết tâm vực dậy tinh thần. Chín tháng sau biến cố, chị quay lại làm việc cho công ty ở Bắc Ninh. Vì đường xa, chị phải gửi con gái nhờ bố mẹ chồng chăm sóc, còn bản thân đi thuê trọ. Vào cuối tuần, chị mới ghé thăm nhà.

Bố mẹ chồng chị Lan chăm sóc cháu chu toàn. Họ không yêu cầu con dâu phải gửi phí sinh hoạt hàng tháng mà để con tự lo liệu. Khi con dâu khó khăn, họ còn hỗ trợ thêm.

“Chồng tôi mất được 4 năm thì bố mẹ ‘sang cát’ cho anh. Một thời gian sau, bố mẹ chồng nói với tôi: ‘Con còn trẻ. Nếu con yêu thương ai thì cứ tìm hiểu và đi bước nữa. Bố mẹ sẽ lo cho con chu đáo như con gái ruột’”, chị Lan xúc động kể.

Bố mẹ chồng làm 40 mâm cỗ gả con dâu

Năm 2023, chị Lan sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động. Tại đây, chị bén duyên với anh Ngọc (quê Nghệ An).

Ngay khi mới quen, chị đã kể về hoàn cảnh của mình. Chị nói với anh: “Nếu anh đồng ý yêu thương con gái em và xem bố mẹ chồng của em như bố mẹ đẻ, nhà có công việc gì anh cũng phải về thì chúng ta mới nói chuyện tương lai”.

Chị Lan xúc động nhận quà cưới từ bố mẹ chồng và em trai chồng

Anh Ngọc thấu hiểu tấm lòng làm mẹ, làm dâu của chị Lan. Đôi bên tìm hiểu nhau được 1 năm thì chị thông báo với bố mẹ chồng về mối nhân duyên của mình.

Bố mẹ chồng chị chỉ nói: “Quyết định là ở con, con cứ tìm hiểu thật kỹ. Mai này, nếu con được chồng yêu thương thì là cái mừng, còn nếu gặp khó khăn thì cứ về đây với bố mẹ”. Câu nói ấy đã cho chị Lan thêm động lực tiến tới hạnh phúc.

Gia đình anh Ngọc và bố mẹ đẻ của chị Lan cũng ủng hộ mối duyên này. Tháng 5/2025, cặp đôi về Việt Nam và tháng 3/2026 tổ chức đám cưới. Bố mẹ chồng cũ đứng ra lo cho chị Lan một hôn lễ chu toàn.

Ngày nhà trai từ Nghệ An đến Phú Thọ thăm nhà gái, bố mẹ chồng chị Lan tiếp đón chu đáo. Bố mẹ đẻ của chị cũng đến bàn chuyện cưới xin. Vì khoảng cách xa xôi nên nhà trai xin được gói gọn trong 2 dịp, lần một ra thăm nhà và đặt lễ, lần hai là đón dâu.

“Bố mẹ chồng cũ nói với tôi: ‘Bố mẹ coi con như con gái, sẽ lo liệu cho con mọi thứ. Nhưng con thông cảm cho bố mẹ, vì hoàn cảnh có chút đặc biệt nên chỉ có thể làm lễ cưới nho nhỏ mời họ hàng, làng xóm đến chung vui.

Chị Lan nhận quà cưới từ bố mẹ đẻ

Lễ cưới không to nhưng quả thực cũng không nhỏ. Bố mẹ chồng đã làm 40 mâm cỗ để gả tôi đi”, chị Lan kể.

Hôn lễ của chị Lan có nhiều cung bậc cảm xúc. Trên sân khấu cưới, ba bên bố mẹ cùng đứng ra trao dâu, nhận rể, gửi lời chúc phúc đến các con. Khoảnh khắc được bố mẹ chồng và em chồng cũ trao quà cưới, chị Lan xúc động rơi nước mắt.

Trong đám cưới, bố mẹ chồng cũ của chị Lan dặn dò chàng rể mới: “Con phải yêu thương Lan, có gì Lan chưa biết thì chỉ bảo từ từ, đừng nóng nảy”. Lời dặn dò tuy giản dị nhưng đầy ắp yêu thương.

“Tôi hạnh phúc và tự hào khi được bố mẹ chồng cũ thương yêu như vậy. Cho dù sau này có thế nào, trong lòng tôi bố mẹ chồng vẫn giống như bố mẹ đẻ, đã yêu thương, chăm lo cho tôi suốt bấy nhiêu năm”, chị Lan nói.

