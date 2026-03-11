Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Cao Ngọc Minh Kim (25 tuổi, kinh doanh quán trà sữa ở TPHCM) và Chen Chien Yi (32 tuổi) đến từ Đài Loan (Trung Quốc), kinh doanh cùng vợ. Cặp đôi có hành trình yêu và cưới đầy thú vị.

Chen đã có nhiều năm sống và làm việc tại Việt Nam. Trong một lần lướt mạng xã hội, anh vô tình kết bạn với Minh Kim. Cảm mến vẻ ngoài xinh xắn, phong cách năng động của cô nàng, anh nhắn tin làm quen.

Vợ chồng Minh Kim trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin nhắn của chàng trai ngoại quốc, Minh Kim có vẻ lo sợ. Khi anh ngỏ ý rủ đi ăn, cô từ chối ngay lập tức vì sợ bị lừa.

Thấy vậy, Chen trấn an: “Trợ lý sẽ đi cùng tôi mà trợ lý của tôi là nữ”. Cảm thấy an tâm hơn, Minh Kim nhận lời đi ăn cùng anh.

Lần đầu gặp gỡ, Chen “choáng ngợp” khi thấy Kim xinh đẹp hơn trong ảnh. Càng tiếp xúc, anh càng thấy cô dễ thương nên đã xiêu lòng trước cô nàng.

Về phía mình, Kim ban đầu chỉ xem chàng trai ngoại quốc là bạn. Khi biết anh sẵn sàng học tiếng Việt để có thể trò chuyện nhiều hơn với mình, cô đã rung động.

Minh Kim rung động trước sự chân thành của chàng trai ngoại quốc. Ảnh cắt từ clip

Hẹn hò được khoảng 1 năm, Kim mới dẫn Chen về ra mắt gia đình. Trước đó, Kim biết mẹ không muốn gả con gái xa nhà nên khá “dè chừng” với việc công khai tình cảm.

Tuy nhiên, lần ra mắt đó thuận lợi ngoài mong đợi. Tiếp xúc với Chen, thấy anh chàng lễ phép, dễ thương, mẹ của Kim xuôi lòng.

“Hôm ấy, anh Chen nói với mẹ tôi bằng tiếng Việt: ‘Mẹ ơi, quê hương con dễ thương lắm. Mẹ hãy tin con, con sẽ chăm sóc cho Kim’. Mẹ tôi thấy anh cố gắng học nói tiếng Việt để trò chuyện với gia đình tôi nên cũng thấy thương”, Kim kể.

Sau đó không lâu, Kim cũng sang thăm gia đình bạn trai. Mẹ của Chen chào đón nàng dâu tương lai nồng hậu. Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, cặp đôi sớm về chung một nhà.

Kim kể, trước khi cưới, cặp đôi đã đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, kết quả hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sau khi cưới, cặp đôi lại gặp khó khăn trong chuyện con cái.

Chen hạnh phúc khi cưới được cô gái Việt làm vợ

Vì muốn có con, vợ chồng Kim “thả” ngay sau khi cưới. Tuy nhiên, sau 3 năm, họ vẫn chưa có kết quả.

Đến năm 2025, khi xác định sẽ can thiệp để có em bé thì Kim lại bất ngờ mang thai tự nhiên. Vợ chồng cô “vỡ òa” hạnh phúc khi em bé xuất hiện vào lúc gia đình mong chờ nhất.

“Mẹ chồng tôi mong có cháu. Có thời gian, sáng nào mẹ cũng gọi điện nói ‘Cố gắng lên con nhé’.

Khi chúng tôi thông báo với mẹ, mẹ nói ‘Ok con!’. Mẹ thưởng cho vợ chồng tôi 2 tỷ đồng. Chi phí mang bầu, sinh con mẹ cũng lo”, Kim chia sẻ.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi rất bình yên. Kim nói, chồng cô “bừa bộn trong giới hạn có thể chấp nhận”. Anh dễ tính, yêu thương vợ con, tuy nhiên, lại có tật xấu là lười tập thể dục và hay ghen tuông.

“Tôi mong anh ấy chăm chỉ tập thể dục hơn để tốt cho sức khỏe, ngoài ra, anh ấy không cần phải thay đổi điều gì”, Kim nói.

Tật xấu của Kim là dễ nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc và có phần hấp tấp... Anh mong vợ bình tĩnh hơn, biết lắng nghe những người xung quanh.

Cuối chương trình, thay vì thổ lộ tình cảm với vợ, Chen lại muốn nhắn nhủ đến mẹ đẻ những mong muốn của mình: “Con hy vọng mẹ có thể đến và ở lại Việt Nam vào lúc nào đó phù hợp, vì Việt Nam thực sự rất đẹp. Mặc dù mẹ có thể gặp khó khăn về ngôn ngữ hay những vấn đề khác trong cuộc sống nhưng con tin rằng, vợ chồng con có thể xoay xở được”.

Kim cũng nhắn nhủ đến mẹ chồng: “Mẹ hãy yên tâm! Chúng con giờ đây đã trưởng thành rồi. Con vừa sinh em bé. Con hy vọng mẹ sẽ đến Việt Nam thăm chúng con”.