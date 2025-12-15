Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.

Theo đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, C01 đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.

Đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, số lượng sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường rất nhiều.

Đối tượng Hoàng Thị Hường. Ảnh: T.L

Trước đó, ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường).

Những bị can còn lại gồm: Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B) và Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).

Đến ngày 29/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường An (32 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.