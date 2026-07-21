Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi 2026 do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra vào tháng 8 để thông qua tại kỳ họp vào tháng 10.

Dự thảo Bộ luật Hình sự bổ sung các hành vi mới trong cấu thành các tội hiện hành tập trung vào một số nhóm tội danh: tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội phạm về môi trường, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, các tội xâm phạm an toàn công cộng, các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

Việc bổ sung này nhằm giải quyết các hành vi mới, đặc biệt là các hành vi mới xuất hiện trên môi trường mạng gây nguy hiểm cho xã hội và phù hợp với các điều ước, khuyến nghị, công ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

Trong đó, đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam vào Điều 117 (Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và hành vi xúc phạm Đảng kỳ vào Điều 351 (Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ).

Theo Bộ Công an, đề xuất này để bảo đảm uy tín và danh dự của Đảng, góp phần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối nhằm hạ uy tín của Đảng để tiến tới chống lại nhà nước và nhân dân Việt Nam; phù hợp với quy định của Hiến pháp, trong đó xác định “Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Biểu tượng Đại hội 14 cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí dịp Đại hội 14 của Đảng. Ảnh: PV

Hành vi “xâm nhập mạng máy tính, mạng viễn thông, hệ thống thiết bị điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân để phá hoại, chiếm đoạt, thu thập dữ liệu nhằm để nước ngoài chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" cũng được đề nghị bổ sung vào Điều 110 (Tội gián điệp). Đề xuất này để phù hợp với Luật An ninh mạng về hành vi gián điệp mạng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới.

Dự thảo luật bổ sung các hành vi mua bán tiền giả vào Điều 207 (Tội sản xuất, mua bán, vận chuyển tiền giả) và hành vi mua bán công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác tại Điều 208 (Tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác).

Việc bổ sung này bảo đảm cơ sở pháp lý phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi này trong thực tiễn.

Đề xuất bổ sung tội liên quan sản xuất, buôn bán khí cười N2O

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung hành vi “môi giới mang thai hộ” tại Điều 187 (Tội tổ chức hoặc môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại) để bảo đảm cơ sở pháp lý phòng ngừa và xử lý hành vi này trên thực tiễn.

Hành vi sản xuất, buôn bán khí N2O, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người dùng vào mục đích trái pháp luật cũng được Bộ Công an đề xuất đưa vào Điều 190, Điều 191.

Lý giải đề xuất này, Bộ Công an cho biết, việc này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe trước hiểm họa biến tướng của các chất hướng thần mới chưa được xếp loại là ma túy, các chất có khả năng gây tổn hại cho sức khỏe con người; tạo hành lang pháp lý nghiêm khắc nhằm ngăn chặn tận gốc chuỗi cung ứng các chất gây hại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý hành vi vi phạm.

Cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung hành vi “chiếm đất và hành vi huỷ hoại đất” tại Điều 228. Thực tiễn quản lý đất đai cho thấy các hành vi chiếm đất, hủy hoại đất diễn ra với nhiều phương thức khác nhau, có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng đối với trật tự quản lý đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Đồng thời, hành vi này còn làm suy giảm chất lượng đất, thất thoát nguồn lực đất đai, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, công trình trái phép và khó khăn trong thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bộ Công an cho rằng, việc bổ sung các hành vi này nhằm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai; bảo vệ tài nguyên đất, quyền sử dụng đất hợp pháp.