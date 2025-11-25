Chiều 25/11, tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Bộ Công an đã giới thiệu về thiết bị giám sát người nghiện ma túy.

Phát biểu cuối phiên thảo luận, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện, quản lý sau cai nghiện đã được chuyển từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) sang Bộ Công an và hoàn thiện phân cấp, phân quyền, đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đơn vị kỹ thuật trong ngành công nghiệp an ninh đã nghiên cứu và phát triển vòng đeo tay thông minh, tích hợp nhiều công nghệ giám sát hiện đại.

Bộ trưởng Công an cho biết nếu được Quốc hội thông qua thì sẽ tiến tới áp dụng thiết bị này nhằm giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ việc áp dụng giám sát này sẽ không tràn lan mà theo diện đối tượng áp dụng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu giải trình. Ảnh: Quốc hội

Theo số liệu thống kê, trên toàn quốc có khoảng 300.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy. Vì vậy, công tác quản lý các đối tượng này là một nhiệm vụ rất quan trọng nhưng cũng đầy thách thức. Theo Bộ Công an, giải pháp áp dụng biện pháp giám sát điện tử sẽ giải quyết "bài toán" này một cách toàn diện.

Vòng đeo tay thông minh do người Việt Nam làm chủ hoàn toàn về công nghệ và bảo mật dữ liệu. Vòng được sản xuất với kích thước nhỏ gọn, tích hợp hệ thống cảm biến sinh học hiện đại, định vị GPS; vật liệu sản xuất an toàn, chống tháo gỡ, chống cháy nổ, chống nước, chống va đập, hoạt động bền bỉ trong mọi môi trường làm việc. Mọi hành vi cố tình tháo bỏ hoặc phá hoại thiết bị sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hệ thống giám sát vị trí theo thời gian thực 24/7 đối với vòng đeo giúp lực lượng chức năng quản lý cư trú và di biến động của các đối tượng, đặc biệt là đối tượng không có nơi cư trú ổn định. Mọi hành vi rời khỏi nơi cư trú, đi đến các điểm nóng về ma túy đều được cảnh báo tức thời tới lực lượng chức năng. Đặc biệt, dữ liệu phân tích còn hỗ trợ cơ quan chức năng sớm phát hiện dấu hiệu tụ tập bất thường và khoanh vùng các địa điểm nghi vấn dễ hình thành điểm tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vòng có tính năng chấm điểm tuân thủ giúp phân loại đối tượng, giúp giảm tải áp lực giám sát thủ công cho cán bộ cơ sở.

Ngoài ra, đây còn là một giải pháp giúp lực lượng chức năng có thể phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của đối tượng. Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp phân tích mức độ căng thẳng và trạng thái tâm lý người đeo, hệ thống có thể tự phát hiện các dấu hiệu bất thường như sốc thuốc và lập tức gửi đến cơ quan chức năng.

Yếu tố tâm lý và sự nhân văn của vòng đeo tay này cũng được đặc biệt chú trọng với thiết kế đa dạng, màu sắc và kiểu dáng hiện đại. Người đeo sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin khi giao tiếp, đi làm và tham gia các hoạt động xã hội...

Bộ Công an giới thiệu thiết bị giám sát. Ảnh: Quốc hội

Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người đeo có thể tự theo dõi được các chỉ số sức khỏe của mình, qua đó tạo thêm động lực tinh thần để sống tích cực và tuân thủ các quy định của pháp luật, nỗ lực đóng góp giá trị cho cộng đồng.

Bộ Công an xác định có khoảng 100.000 đối tượng sẽ được áp dụng biện pháp giám sát điện tử sau khi Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử sẽ góp phần giải quyết được 3 vấn đề trong phòng chống ma túy, đó là: giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.