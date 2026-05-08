Theo Bộ Xây dựng, việc giải thể nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương, đồng thời phù hợp với hệ thống pháp luật mới về giao thông có hiệu lực từ năm 2025.

Bộ Xây dựng cho biết, Luật Đường bộ và Luật Trật tự, ATGT đường bộ đã tách bạch rõ chức năng quản lý hạ tầng, vận tải với nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT. Cùng với các luật chuyên ngành về hàng hải, hàng không, đường sắt và đường thủy nội địa, trách nhiệm quản lý của từng bộ, ngành đã được quy định cụ thể hơn.

Trong bối cảnh đó, mô hình phối hợp liên ngành như Ủy ban ATGT Quốc gia được đánh giá bộc lộ nhiều hạn chế như chồng chéo chức năng, chưa phân định rõ trách nhiệm với các bộ, ngành và địa phương; hiệu quả điều phối chưa cao do hoạt động kiêm nhiệm.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát chủ yếu dừng ở mức đôn đốc, nhắc nhở; nguồn lực cho hoạt động bảo đảm trật tự ATGT vẫn phụ thuộc lớn vào ngân sách nhà nước.

Ủy ban ATGT Quốc gia được thành lập từ năm 1997 và nhiều lần kiện toàn tổ chức. Trong quá trình hoạt động, mô hình này từng góp phần hỗ trợ Chính phủ điều phối liên ngành, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và kiềm chế tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, việc giải thể là cần thiết để bảo đảm nguyên tắc “một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì”, tránh giao thoa nhiệm vụ và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Theo quyết định mới, các bộ, ngành sẽ tiếp nhận nhiệm vụ trước đây của Ủy ban ATGT Quốc gia theo đúng chức năng được giao. Trong đó, Bộ Công an giữ vai trò nòng cốt trong theo dõi, tổng hợp tình hình trật tự an toàn giao thông, thống kê tai nạn giao thông và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Bộ Xây dựng cho biết khoảng 95% số vụ tai nạn giao thông hiện nay thuộc lĩnh vực đường bộ nên việc giao Bộ Công an làm đầu mối được đánh giá phù hợp thực tiễn.

Tại địa phương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức giải thể Ban ATGT, đồng thời sắp xếp nhân sự, bàn giao hồ sơ, tài sản và nhiệm vụ liên quan để bảo đảm công tác quản lý không bị gián đoạn.

