Theo Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp đang tổ chức thẩm định Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự thảo do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Việc bãi bỏ quyết định này đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động của Ủy ban ATGT Quốc gia cùng hệ thống Ban ATGT ở các địa phương theo quy định của pháp luật và thẩm quyền.

Mô hình phối hợp, hiệu lực chỉ đạo còn hạn chế

Bộ Xây dựng cho biết Ủy ban ATGT Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động cho thấy mô hình tổ chức này đã bộc lộ nhiều hạn chế. Việc phân định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm giữa Ủy ban với các bộ, ngành và chính quyền địa phương chưa thực sự rõ ràng.

Trong khi đó, Ban ATGT ở các tỉnh, thành phố chủ yếu hoạt động theo cơ chế phối hợp, kiêm nhiệm, không phải cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nên hiệu lực chỉ đạo, điều hành còn hạn chế và phụ thuộc nhiều vào sự chủ động của từng cơ quan thành viên.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng chủ yếu dừng ở mức đôn đốc, nhắc nhở; nguồn lực hoạt động còn hạn chế, kinh phí phần lớn từ ngân sách nhà nước, việc huy động nguồn lực xã hội hóa gặp khó khăn.

Sau khi Ủy ban ATGT Quốc gia chấm dứt hoạt động, các nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm trật tự, ATGT sẽ được chuyển giao cho các bộ, ngành và địa phương. Ảnh minh họa

Chuyển giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành

Theo phương án được Bộ Xây dựng đưa ra, sau khi Ủy ban ATGT Quốc gia chấm dứt hoạt động, các nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm trật tự, ATGT sẽ được chuyển giao cho các bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Trong đó, Bộ Công an được xác định là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ và Thủ tướng theo dõi, tổng hợp tình hình, đôn đốc phối hợp liên ngành và báo cáo về công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Đối với địa phương, UBND các tỉnh, thành phố sẽ quyết định việc giải thể Ban ATGT cấp tỉnh và sắp xếp nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài sản, hồ sơ theo quy định, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về trật tự, ATGT không bị gián đoạn.

Ủy ban ATGT Quốc gia được thành lập từ năm 1997 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đã nhiều lần được kiện toàn tổ chức, gần đây nhất là theo Quyết định 22/2017/QĐ-TTg.

Theo Bộ Xây dựng, việc đề xuất chấm dứt hoạt động của cơ quan này nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, đồng thời phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, ATGT.