Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trước đây do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thực hiện, bảo đảm không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Công an tổ chức tiếp nhận nhân sự biệt phái, hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng sắp xếp, bố trí công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các chức danh khác có liên quan theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng. Bộ cũng cần tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và các công việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đối với các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức tiếp nhận tài chính, tài sản, trang thiết bị làm việc của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý kinh phí, tài chính, tài sản để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, thành có trách nhiệm ban hành quyết định và tổ chức thực hiện việc giải thể Ban An toàn giao thông tại địa phương theo đúng quy định; bố trí, sắp xếp nhân sự thuộc Văn phòng Ban An toàn giao thông về các cơ quan chuyên môn, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm; tổ chức thực hiện việc bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan theo quy định.

Tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng thành lập

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Thủ tướng yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, thi đua, khen thưởng.

Về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trung ương khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong của các bộ, ngành.

Trên cơ sở kết quả rà soát, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung, các bộ, ngành khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo nghị định, trình Chính phủ trước ngày 5/5.

Các bộ: Nội vụ, Tư pháp tổng hợp, xây dựng kế hoạch, đôn đốc, thẩm định dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Về việc rà soát, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành: Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án kiện toàn, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng thành lập, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/4.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, cơ quan, Bộ Nội vụ chủ trì, đề xuất sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoạt động không hiệu quả hoặc chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định chậm nhất trước ngày 5/5.

Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý, đề xuất phương án xử lý phù hợp; tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

UBND các tỉnh, thành sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổng kết việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với lộ trình; đồng thời, chủ động thực hiện phân cấp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thành trong quý 2/2026. Bộ cũng cần chuẩn bị các nội dung sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/5.

Về lĩnh vực công chức, công vụ, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng về việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trình Thủ tướng trong tháng 4.