Chiều 3/4, tại buổi họp báo thông báo kết quả công tác công an quý 1/2026, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cho biết đơn vị đang nghiên cứu điều chỉnh chiều cao, âm thanh và màu sắc của các sản phẩm pháo hoa theo hướng đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân.

Theo quy định mới, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an sẽ được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu và kinh doanh pháo hoa, pháo hoa nổ.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

“Việc bổ sung quy định này nhằm thực hiện chủ trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, vừa bảo đảm quản lý nhà nước, vừa giải phóng sức sản xuất, khơi thông nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế”, Đại tá Trần Hồng Phú cho biết.

Vị Phó Cục trưởng C06 nhấn mạnh, theo quy chuẩn hiện hành, pháo hoa nổ được quy định về tầm cao và các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt. Cụ thể, chiều cao tối đa hiện nay là 25m.

“Chúng tôi đang báo cáo Bộ Công an để C06 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các thông số kỹ thuật này cho sát với thực tế. Việc có tăng chiều cao, âm thanh hay màu sắc hay không sẽ được tính toán dựa trên nghiên cứu quy định của các nước trên thế giới và thực tiễn Việt Nam”, đại diện C06 thông tin.

Đại tá Trần Hồng Phú khẳng định mục tiêu của việc nghiên cứu này là tạo ra các sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn, nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy.