Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 58 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến an ninh trật tự với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; sử dụng pháo, con dấu; thi hành Luật Căn cước, Luật Cư trú, vừa được ban hành. Nghị định 58 sẽ có hiệu lực từ 15/3.

Liên quan đến việc quản lý sử dụng pháo, nghị định quy định Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Đây là nội dung mới so với quy định hiện hành. Theo quy định đang có hiệu lực, Thủ tướng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước và đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng.

Các lực lượng chuẩn bị trận địa pháo hoa mừng năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: Đức Anh

Theo Bộ Công an, pháo hoa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, nhưng trước đây chỉ một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng - Nhà máy Z121 được giao sản xuất, khiến nguồn cung hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu và có thời điểm xảy ra tình trạng khan hiếm, tăng giá.

Cũng theo nghị định sửa đổi, chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ vào dịp Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 30/4… Đây cũng là một điểm mới so với quy định hiện nay, khi việc tổ chức bắn pháo hoa nổ do UBND tỉnh, thành phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện.

Về thủ tục cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa để sản xuất, kinh doanh, nghị định mới quy định theo hướng ưu tiên nộp hồ sơ online và rút ngắn thời gian cấp giấy phép.

Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an sẽ lập hồ sơ và nộp lên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc VneID, hoặc gửi qua đường bưu điện về Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sẽ lập hồ sơ theo quy định và nộp về Bộ Tổng tham mưu.

Trong 3 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do, theo quy định của Chính phủ.

Chính phủ cũng quy định thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa để sản xuất, kinh doanh cũng được rút ngắn từ 5 xuống còn 3 ngày.