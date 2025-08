Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội mới đây đã chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi đến Bộ Công an đề nghị tăng cường điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi cấp phép kiểm định chất lượng sữa và thực phẩm chức năng.

Ngoài ra cử tri còn nêu hành vi quảng cáo sai sự thật của một số người nổi tiếng, tiếp tay cho hành vi mua bán các sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng, thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng.

Trả lời nội dung này, Bộ Công an cho biết, trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của tình hình an toàn thực phẩm, từ đầu năm đến nay, bộ chỉ đạo triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp tăng cường đấu tranh, xử lý với vi phạm pháp luật trong sản xuất, buôn bán hàng giả.

Lực lượng công an đã triệt phá nhiều tổ chức, đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, sữa quy mô đặc biệt lớn.

Lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá nhiều tổ chức, đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh quy mô đặc biệt lớn với phương châm “truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” nhằm tăng tính răn đe chung trong toàn xã hội, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật.

Bộ Công an dẫn chứng một số vụ án như: Vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Mediphar.

Theo đó, thu giữ trên 100 tấn với hơn 900 nhãn hiệu thực phẩm chức năng, khởi tố 14 bị can trong đó 9 bị can là cán bộ của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về hành vi nhận hối lộ để cấp phép cơ sở sản xuất đủ điều kiện sản xuất đạt chuẩn GMP về thực hành sản xuất tốt cho 6 công ty sản xuất và lập khống trên 300 phiếu kiểm nghiệm hàng hóa.

Vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty Cổ phần Asia Life, khởi tố 10 bị can trong đó có nhiều đối tượng là người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên không gian mạng như Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).

Theo Bộ Công an, các đối tượng đã sử dụng chất sorbitol và nhiều chất phụ gia sản xuất kẹo rau củ KERA (sorbitol là chất phụ gia, tạo ngọt trong công nghiệp thực phẩm, đồng thời là nguyên liệu để sản xuất “thuốc xổ” chữa táo bón trong y học), quảng cáo sai sự thật về về nguồn gốc nguyên liệu, tính năng, tác dụng của sản phẩm để lừa dối người tiêu dùng.

Vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Z Holding, khởi tố 10 bị can.

Sữa bột giả Hiup 27.

Theo kết quả điều tra, sản phẩm sữa bột giả Hiup 27 dành cho trẻ em do Z Holding sản xuất chỉ chứa chưa đến 1 nửa số vi chất như đã công bố, chủ yếu thông qua chiêu trò tiếp thị rầm rộ trên mạng xã hội, sử dụng nhiều diễn viên, nghệ sĩ. Quảng cáo sai sự thật công dụng sản phẩm (tăng chiều cao từ 3cm đến 5cm sau 3 tháng sử dụng bất chấp yếu tố di truyền hay tình trạng suy dinh dưỡng).

Bộ Công an cho biết thời gian tới, với mục đích cao nhất là phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa nói chung và kiểm soát an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh nói riêng, bảo vệ sức khỏe cho người dân, lực lượng công an sẽ xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bộ Công an tiếp tục huy động lực lượng, thực hiện đồng bộ các giải pháp tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm với phương châm “truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” nhằm tăng tính răn đe chung trong toàn xã hội.

Ngoài ra, sẽ làm rõ sự tiếp tay, câu kết, móc nối của các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bộ Công an đề nghị cử tri và nhân dân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Mỗi người dân là “mắt xích” trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng; thay đổi nhận thức và thói quen tiêu dùng, tạo thành phong trào bài trừ, nói không với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng. Người dân cần tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin các tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn qua đường dây nóng, ứng dụng VNeID của Bộ Công an.