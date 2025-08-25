Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, để triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự cho Lễ kỷ niệm, Công an TP đã thiết lập Trung tâm thông tin chỉ huy tác chiến, do lãnh đạo Công an TP trực tiếp chỉ đạo.

Trung tâm thông tin chỉ huy tác chiến được đặt tại Công an TP Hà Nội. Ảnh: BCA

Đồng thời, công tác thông tin liên lạc được triển khai thông suốt, nhanh chóng, chính xác từ Trung tâm thông tin chỉ huy đến các chốt và ngược lại, phục vụ đắc lực công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin báo cáo của Công an TP. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai chặt chẽ, bài bản, khoa học, không để xảy ra tình trạng tê liệt giao thông.

Các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô trao đổi trước khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo Công an TP, các lực lượng đã triển khai nhiều biện pháp chủ động làm sạch các tuyến đường, không để người dân tràn ra lòng đường làm ảnh hưởng đến hoạt động diễu binh, diễu hành. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành theo sự hướng dẫn, điều hành của lực lượng chức năng, đồng thời linh hoạt, nhịp nhàng điều tiết lượng người vào các khu vực từ xa, tránh gây quá tải, áp lực cho khu vực bên trong.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Hà Nội, nhấn mạnh Công an TP đã làm tốt theo quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là các sự kiện hướng đến nhân dân, để nhân dân là người thụ hưởng, tạo không khí đất nước, Thủ đô tươi vui, hài hoà, thân thiện, công tác bảo đảm an ninh trật tự được tổ chức chặt chẽ, chắc chắn nhưng đồng thời cũng có sự “mềm mỏng, linh hoạt”.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao, biểu dương công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an Hà Nội trong công tác triển khai phương án bảo vệ Lễ kỷ niệm.

"Đề nghị Công an TP, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các đơn vị rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương án cho phù hợp, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế. Xác định cụ thể cơ chế thông tin báo cáo, bảo đảm kịp thời mọi thông tin liên quan tình hình phải được báo cáo nhanh nhất đến lãnh đạo chỉ huy.

Phương án triển khai công tác bảo đảm ANTT của các cục nghiệp vụ phải đồng bộ, thống nhất, gắn kết chặt chẽ với phương án của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an Hà Nội, tạo thế trận liên hoàn, chặt chẽ, khép kín", Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.