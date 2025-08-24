Chiều 24/8, đại diện Phòng CSGT Hà Nội (Công an TP Hà Nội) cho biết, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 do Thiếu tá Đào Xuân Dũng làm Tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại khu vực Hàng Giấy - Trần Nhật Duật thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ người điều khiển ô tô BKS 37K-060.XX.

Tài xế ô tô cho biết, trên xe đang chở một cháu nhỏ có biểu hiện co giật, cần được đưa đi cấp cứu gấp.

CSGT dùng ô tô chuyên dụng để chở cháu bé đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Lập tức, tổ công tác đã báo cáo ban chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cho phương tiện chở cháu bé di chuyển từ Hàng Giấy đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của CSGT, cháu bé đã được các bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc, hiện sức khỏe ổn định.

Cháu bé được vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: CACC

Anh Lê Tiến Đạt (SN 1995, trú tại TPHCM) cho biết, gia đình anh ra Hà Nội để xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên đường di chuyển, con anh là cháu P.C.Q. (SN 2019) bất ngờ bị sốt. Do không biết đường, anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của CSGT.