Sáng 23/8, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận gần 600 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 100 phương tiện CSGT được Cục CSGT (Bộ Công an) tăng cường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lực lượng tăng cường là cán bộ, chiến sĩ CSGT của 33 tỉnh, thành phố. Họ là những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm trong công tác dẫn đoàn, chỉ huy giao thông. Đồng thời, cũng tăng cường gần 100 phương tiện chuyên dụng như: Ô tô Toyota Camry, mô tô phân khối lớn Honda GoldWing… đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục CSGT - khẳng định: Lực lượng CSGT có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối cho lễ kỷ niệm.

Cũng theo Vị Phó Cục trưởng Cục CSGT, bên cạnh nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, CSGT còn trực tiếp thực hiện dẫn đoàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn đại biểu trong nước, quốc tế và tham gia vào các khối diễu binh, diễu hành.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ ràng cho các tổ công tác và từng cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, lực lượng cũng chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất.

"Toàn thể cán bộ, chiến sĩ CSGT Thủ đô và lực lượng tăng cường sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông, an ninh, an toàn cho lễ kỷ niệm", Đại tá Trần Đình Nghĩa cho biết.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ được tổ chức vào 6h30 ngày 2/9 với các hoạt động diễu binh, diễu hành quy mô lớn.

Trước đó, Ban Tổ chức tiến hành tổng hợp luyện lần 1 vào tối 21/8, tổng hợp luyện lần 2 vào tối 24/8, sơ duyệt vào tối 27/8 và tổng duyệt vào sáng 30/8.