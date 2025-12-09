Dự án “Nuôi em” từng tạo được nhiều thiện cảm nhưng những phản ánh từ mạnh thường quân về tình trạng trùng mã, thiếu minh bạch trong thu chi… đã làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều.

Chị Vân Anh (ở Hà Nội) cho biết chị mới tham gia “Nuôi em” được một năm. Chị nuôi tổng cộng ba bé ở điểm trường Lào Cai. Mỗi lần nhận tin trẻ được ăn đủ bữa, được đến lớp, chị đều cảm thấy những đồng tiền mình gửi đi thật sự ý nghĩa. Nhưng khi những ồn ào về dự án bùng lên trên mạng xã hội, chị không khỏi lo lắng.

“Mình sợ những thông tin chưa được kiểm chứng có thể làm nguội đi sự nhiệt huyết của nhiều người", chị Vân Anh bày tỏ.

Tham gia nuôi 3 em, chị Vân Anh hy vọng mọi thông tin tiêu cực về dự án sẽ sớm được làm rõ. Ảnh: NVCC

Chị Vân Anh cũng chia sẻ, từng gặp trường hợp được cấp trùng mã nuôi với một mạnh thường quân khác, nhưng khi phản ánh, dự án đã lập tức đổi sang mã mới nên chị vẫn tiếp tục đồng hành. Tuy vậy, trong bối cảnh nhiều tranh cãi bùng lên, chị mong nhóm vận hành sớm công khai báo cáo minh bạch và rà soát kỹ lưỡng để giữ vững niềm tin của mọi người.

Bé “được nuôi” đã mất hai tháng nhưng dự án không hay biết

Chị Lê Hương (Hà Nội) cho biết đầu tháng 3/2024, chị nhận nuôi một em nhỏ tên Ph.T.N. tại Trường Mầm non & Tiểu học số 2 Nậm Xây (nay là Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Nậm Xây, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai), nhưng sau đó đã quyết định dừng tham gia vì nhận thấy nhiều điểm bất cập.

Theo chị Hương, điều khiến chị băn khoăn nhất là thời điểm được cấp mã nuôi. Chị tham gia “Nuôi em” từ tháng 3/2024, nhưng dự án lại thông báo mã bé được tính từ tháng 9/2023 đến tháng 5/2024.

“Tôi đăng ký mới, nhưng lại nhận một mã đã ‘tồn’ từ trước. Trong khi thông thường việc cấp mã chỉ diễn ra sau khi mạnh thường quân đóng tiền theo năm học”, chị nói.

Chị Hương băn khoăn nói thêm: “Hằng năm, dự án thường nhắn tin vào khoảng tháng 8 để hỏi mạnh thường quân có tiếp tục nuôi hay không; nếu đến tháng 10-11 vẫn chưa đóng phí thì mã sẽ bị thu hồi. Nhưng trong trường hợp của tôi, mã đã gần hết năm học mà vẫn chưa được đóng tiền và còn được giữ để cấp, điều này khiến tôi thực sự hoài nghi”.

Ngay khi biết tin bé "được nuôi" bị mất do tai nạn, chị Hương đã nhắn hỏi phía dự án. Ảnh: NVCC.

Không chỉ vậy, sau khi đã chuyển phí, suốt hai tháng liền chị không thấy cập nhật hình ảnh của bé. Đến tháng 5/2024, khi tự liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, chị mới bàng hoàng biết em nhỏ đã mất do tai nạn trước đó hai tháng.

“Phía dự án không nắm được thông tin. Họ nói sẽ làm việc với trường, nhưng tận tháng 7 mới nhắn lại cho tôi. Từ đó, tôi quyết định dừng tham gia "Nuôi em"”, chị Hương nói.

Xác nhận với PV VietNamNet, chị Kiều Trang, cô giáo chủ nhiệm của em Ph.T.N. cho biết: "Em N. bị tai nạn xe máy, mất vào ngày 26/3/2024. Khi "mẹ nuôi" Hương Lê hỏi thăm thông tin của bé, tôi đã kể cho chị. Tôi cũng không rõ phía dự án "Nuôi em" có thông tin cụ thể cho chị không".

Một mạnh thường quân khác tên Thúy Hằng ở Hà Nội cũng chia sẻ: "Tôi tham gia "Nuôi em" được 2 năm, ngoài việc liên tục nhắc đóng tiền, dự án giải thích không rõ ràng, minh bạch về lý do đầu năm 2022 đã phải đóng tiền cho năm học bắt đầu từ tháng 9 cũng khiến tôi băn khoăn. Thấy có gì đó không ổn nên tôi quyết định dừng lại”.

Hiện nhiều mạnh thường quân cho biết họ vẫn đang chờ dự án “Nuôi em” đưa ra thông tin chính thức và giải trình rõ ràng để làm sáng tỏ những nghi vấn đang lan truyền.