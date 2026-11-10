Đội bóng Bộ Công an Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trong trận đấu giao hữu trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Chiều 10/11, tại sân Thống Nhất (TPHCM), đội bóng Bộ Công an Việt Nam có trận giao hữu với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026).

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức; đại diện lãnh đạo TPHCM, các cơ quan chức năng cùng đoàn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an (phải) - tặng quà lưu niệm cho đại diện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Ở trận đấu này, đội Bộ Công an Việt Nam có sự kết hợp giữa cán bộ, chiến sĩ và các cầu thủ chuyên nghiệp đang khoác áo CLB Công an TP.HCM, PVF.

Trong khi đó, đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan gồm những cầu thủ được tuyển chọn từ lực lượng cảnh sát nước bạn. Dù không thi đấu chuyên nghiệp, đội khách có sự gắn kết nhờ thường xuyên tập luyện, tham gia các giải bóng đá dành cho lực lượng cảnh sát tại Thái Lan.

Hai đội đã mang đến những pha bóng hấp dẫn, với tinh thần thi đấu quyết tâm và fair-play. Chung cuộc, đội Bộ Công an Việt Nam giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Bùi Hoàng Sơn.

Hai đội chụp hình lưu niệm trước trận đấu

Bên cạnh kết quả chuyên môn, trận giao hữu còn mang ý nghĩa tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước.

Thông qua hoạt động thể thao, Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tiếp tục thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan.