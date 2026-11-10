U23 Việt Nam khởi đầu Gia Lai VTV Cup 2026 đầy ấn tượng khi đánh bại U23 Thái Lan 3-0, với cú đúp của Minh Tâm và bàn thắng từ Williams Minh Hoàng.
Video bóng đá U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan
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Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Minh Tâm (17', 45'), Williams Minh Hoàng (87', pen)
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Văn Bình; Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải; Bảo Long, Đăng Khoa, Minh Tâm, Hoàng Minh, Văn Duyệt, Văn Thuận, Long Vũ.
U23 Thái Lan: Sirassawut Wongraankham; Pakawat Taengakson, Jittipat Wasungnoen, Tontawan Puntamunee, Peerana Buakai, Chauyasit Popoon, Jeffanafee Manah, Wanthayaut Nuchkasae, Sidadanai Phosri, Papipan Wongsa, Eakaphat Jaenooduang.
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