Video bóng đá U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan

Xem màn trình diễn của U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn  

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Minh Tâm (17', 45'), Williams Minh Hoàng (87', pen)

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Văn Bình; Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải; Bảo Long, Đăng Khoa, Minh Tâm, Hoàng Minh, Văn Duyệt, Văn Thuận, Long Vũ.

U23 Thái Lan: Sirassawut Wongraankham; Pakawat Taengakson, Jittipat Wasungnoen, Tontawan Puntamunee, Peerana Buakai, Chauyasit Popoon, Jeffanafee Manah, Wanthayaut Nuchkasae, Sidadanai Phosri, Papipan Wongsa, Eakaphat Jaenooduang.